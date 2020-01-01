Уникальные: ТОП-8 моделей с самой необычной внешностью

Эффектные, красивые и понятные лишь истинному ценителю женской красоты.

Что вы знаете о стандартах моделлинга? Среди простых людей бытует мнение, что в манекенщицы до сих пор берут только тех девушек, что могут похвастать фигурой гладильной доски и лицом, больше напоминающим зулусскую маску смерти. Ни первое, ни второе мнения не являются правильными, хотя некоторая аномалия в определении лучших моделей современности все-таки присутствует. Для того, чтобы выделиться среди сотен и тысяч однотипных девушек, необходимо обладать особенностью, нестандартной “изюминкой”. Впрочем, иногда это понятие находится на гране известной эстетики под названием “некрасивая красота”. 24-го апреля одна из первых топ-моделей с нетипичной внешностью - Джессика Стэм празднует свой 33-й день рождения. Поэтому Ivona решила вспомнить еще несколько ее коллег, которые прославились именно благодаря необычной, а порой и инопланетной внешности. Красота это или уродство решать только вам.

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Джессика Стэм

Именно благодаря нашей сегодняшней имениннице - канадской топ-модели Джессике Стэм мы и должны быть благодарны за появление типажа - “некрасивая красотка”. Девушка с льдинками вместо глаз, будто вечно обиженным взглядом и несколько хищными чертами лица - именно ее еще в 2002 году избрал своей музой легендарный фотограф Стивен Мейзел. С тех пор не было ни одной рекламной кампании, которую бы он снимал, в которой не появилась Джессика.

Джессика Стэм Pinterest

Мариякарла Босконо

Мы привыкли к тому, что итальянки напоминают котел бурлящей, страстной любви, а их внешность должна отражать именно их пылкую натуру. Так мы расцениваем красоту Моники Белуччи, Софи Лорен и прочих южанок. 39-летняя модель Мариякарла Босконо никак не вписывается в типаж итальянской соблазнительницы. Главная отличительная черта ее внешности - очень широко посаженные черные глаза и узкий подбородок. Она может напомнить вам внешне какого-то пушного зверька, но не стоит сомневаться в успешности ее до сих про продолжающейся карьеры.

Мариякарла Босконо Pinterest

Дафна Гроенвельд

Голландские модели справедливо считаются самыми востребованными в модельном мире. В их красоте есть нечто абсолютно типичное, адаптирующееся под различные типажи и стили. Вот только 25-летняя Дафна Гроенвельд - исключение из популярного правила. Девушка с самыми пухлыми натуральными(!) губами в истории фэшн-индустрии, а также невероятно огромными глазами и широким носом с 14 лет доказывает, что она - звезда, которая достойна преклонения.

Дафна Гроенвельд Pinterest

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Линдси Уиксон

Именно типаж Линдси Уиксон сейчас считается самым популярным. Пухлые щечки, круглое личико, большие глаза чистого небесного оттенка и маленькие пухлые губки - все в ней напоминает не женщину, а фарфоровую куклу. Вот только несмотря на невероятную востребованность в фэшн-индустрии, Линдси до сих пор обвиняют и в чересчур детской внешности, и в диастеме.

Линдси Уиксон Pinterest

Жаклин Яблонски

Знаете ли вы, что такое - “хищная красота”? Если вы впервые слышите это понятие, то посмотрите фото популярной американской модели - Жаклин Яблонски. Девушка имеет польские, ирландские и немецкие корни, а потому именно благодаря подобному смешению кровей и выглядит так необычно. Угольно-черные брови, узкие глаза, тонкие нос и губы - она похожа на хищную птицу высокого фэшн-полета.

Жаклин Яблонски Pinterest

Келли Миттендорф

Конечно, титул самой странной красотки из нашего рейтинга мы торжественно вручаем американке - Келли Миттендорф. Девушку с настолько необычной внешностью скауты заметили еще в 11 лет - повезло тем, кто сумел рассмотреть буквально вырывающийся наружу потенциал. В самом начале на различных форумах Келли наделяли нелицеприятными титулами - “уродка”, “страшила”. Теперь после участия в десятках рекламных кампаний во главе с Prada о Миттендорф говорят скорее в контексте профессионализма.

Келли Миттендорф Pinterest

Икелине Станге

И еще одна голландка, которая понравилась скаутам за необычное строение черепа. Форма ее лица - стандартный “ромб”, который в паре с ее узкими губами и небольшими “холодного” оттенка глазами выглядит абсолютно космически. Среди её работ рекламные кампании для Marc by Marc Jacobs, Dolce & Gabbana и Sonia Rykiel - думаем, что продолжать говорить о всех ее регалиях точно не стоит.

Икелине Станге Pinterest

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Ханна Габи Одиль

Именно с Ханны началась “мода” на моделей, которые благодаря своей “бесцветности” представлялись чистым листом бумаги, на котором можно было нарисовать все что угодно. Бельгийка обладает несколько маскулинным лицом благодаря высокому лбу, квадратной форме лица и близко и глубоко посаженным глазам. Одиль попадала в такие журналы как Vogue Italia, Marie Claire, Teen Vogue и Elle. Она становилась лицом обложек Vogue и French Revue de Modes - это ведь о чем-то говорит?

Ханна Габи Одиль Pinterest

Абсолютно все девушки из нашего списка в свое время становились и обладательницами титулов “самая высокооплачиваемая”, “самая востребованная” и даже “самая сексуальная”. Конечно, понять красоту, и да, мы не ошиблись - именно красоту этих девушек сложно, ведь в их внешности нет ничего миловидного, пылкого или страстного. Типаж топ-моделей, которые обладают видимыми “дефектами” является на данный момент самым популярным - фэшн-индустрия прежде всего ценит индивидуальность и эксцентричность. Если вам удалось разглядеть красоту в наших “подопытных”, то мы вас от души поздравляем - ваши мысли не зашорены, а душа свободна от предубеждений.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-9 обложек глянца с Джиджи Хадид стали легендарными.

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