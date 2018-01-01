Ученые доказали: Как выглядит идеальная фигура

40-летняя Келли Брук и ее аппетитные формы разрушают все стереотипы.

Всегда интересно узнать, что ученые думают об “идеальной” красоте лица и тела, ведь именно по такому сугубо расчетливому мнению можно оценить достоверность их выбора. Совсем недавно исследователи огорошили нас сообщением, что самым пропорциональным, а потому и идеальным было признано лицо американской модели Беллы Хадид. Мы не успели отойти от шока, как ученые снова огорошили нас новым заявлением - они уже выбрали самую красивую фигуру современности. Британская модель, актриса и телеведущая Келли Брук была официально признана обладательницей самой сексуальной и, что самое главное, идеальной фигуры. Вот только весь казус в том, что подобные тела были в почете в 50-х годах прошлого века. Да и то, даже на заре своей модельной работы Мэрилин Монро не могла похвастать настолько “пышными” формами. В нашем 2020 году, когда главным ориентиром красоты для девушек являются модели с обложек журнала, подобные исследовательские утверждения звучат очень противоречиво. Ivona представляет вам самую идеальную фигуру современности и ее гордую владелицу - Келли Брук.

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Итак, что же нам известно об этой таинственной “идеальной” Келли Брук? Девушке 40 лет, проживает она в Великобритании, и вся ее деятельность заключается в эпизодическом актерстве. В молодости она, естественно, как и все юные артистки, начинала с модельной работы. Причем начала она с невероятного успеха - стала лицом бельевого бренда Triumph. Позже она начала активно сниматься, да настолько, что в 2007 году ее ноги были признаны одними из самых красивых. Позже она играла небольшие роли в популярных британских сериалах наподобие “Молокососы”, “Военная хроника” и “Одно большое счастье”.

Келли Брук pinterest

Несомненным признаком успеха можно считать тот факт, что Келли встречалась, пожалуй, главным ценителем женской красоты в Англии - актером Джейсоном Стейтемом. Но, похоже, брутальному мужчине все же больше по душе стройные девушки, ведь не зря он выбрал себе в жены худенькую Роузи Хантингтон-Уайтли. Скажем больше, Брук была супругой невероятного Билли Зейна, которого многие помнят исключительно по роли жениха главной героине в легендарном “Титанике”. В подтверждение решения ученых об идеальности фигуры Келли скажем, что в ее “послужном списке” есть действительно уважаемые мужчины.

Келли Брук pinterest

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Что же касается параметров девушки, то при росте в 168 см, весит она 65 килограмм, а параметры ее составляют 99-69-97. Пятый размер бюстгалтера и 40-й обуви прилагаются к этому “набору”. Сама Брук говорит, что для нее идеалом является фигура моделей пин-ап середины прошлого века. Именно в качестве “воодушевляющего” тельца в свое время начинала свою карьеру несравненная Мэрилин Монро.

Келли Брук pinterest

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Однако, если смотреть правде в глаза, то фигура Брук гораздо более тучная, хоть и достаточно пропорциональная. Еще одним плюсиком в копилку Келли является тот факт, что соотношение ее бедер и талии трансформируется в заветную цифру 0,7, которая и является пределом мечтаний всех мужчин.

Келли Брук pinterest

Большинство женщин, которые владеют фигурой наподобие Брук, рассуждают, что они недостаточно стройны, а потому не мешало бы немного похудеть. Но многие так и не сдерживают обещаний, оставляют все как есть и даже не подозревают, что неосознанно приближают себя к заветному идеалу. Вот только, если вы все же спросите наше мнение, то ответим мы немного слишком категорично. Не хотим показаться злобными худощавыми стервами, которые никогда не сталкивались с проблемами веса, но такие фигуры как у Брук - признак легкой запущенности и недоработки. Природа наградила ее идеальным телом силуэта “песочные часы”, но представьте только, насколько более привлекательно она выглядела, если бы сбросила хотя бы 10 кг - для ее роста абсолютно здоровое похудение. Конечно, роскошная грудь пятого размера должна притягивать мужчин как магнитом, но разве могут быть сексуальны складки на вожделенной талии и намечающийся “спасательный круг”, который позже все-таки может стать вполне реальным.

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