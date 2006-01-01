Культовые снимки: ТОП-10 фото звезд “в интересном положении”

Осторожно: уровень сексуальность и эротики зашкаливает.

Суеверия - то, что порой не позволяет нам полностью проявить себя, показать наши чувства и желания именно так, как хочется нам самим вне зависимости от общественного мнения и предубеждений. Именно так многие будущие мамочки не решаются выставлять фото себя “в интересном положении”, потому что бояться зависти, сглаза, да и вообще всего чего угодно. Однако, многие беременные знаменитости не только не страшатся демонстрировать себя в состоянии ожидания чуда, но и делают это самым сексуальным и вызывающим способом. Бритни, Кристина, Серена и остальные звездные красавицы не упустили возможности заснять себя “в интересном положении”, и сделали это с помощью лучших фотографов и самых авторитетных глянцевых издания. Ivona демонстрирует ТОП-10 культовых “беременных” фото, которые кажутся невероятно эстетически привлекательными.

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Деми Мур

Сейчас “беременными” снимками никого не удивишь. Более того, любая уважающая себя будущая мамочка считает собственным долгом за 9 месяцев сделать хотя бы несколько фотосессией, чтобы заснять изменения. Однако в 1991 году Деми Мур считалась вызывающей и дерзкой дамочкой, а все, потому что решилась сниматься на обложку Vanity Fair очень беременной и абсолютно обнаженной. Для подобного “громогласного” издания ее тщеславие стало успехом и началом “беззастенчивой” эпохи.

Деми Мур pinterest

Наталья Водянова

Если твой муж - британский пэр, то можно забеременеть хоть в 18 лет, а хоть и в разгар модельной карьеры. Однако для российский супермодели Натальи Водяновой первое ожидание сына Лукаса не стало началом конца, ведь после она родила еще 4-х детей, продолжая сниматься для обложек журналов и участвуя в показах.

Наталья Водянова pinterest

Бритни Спирс

Из своей второй беременности в 2006 году Бритни Спирс решила сделать настоящее представление, именно поэтому без каких-либо раздумий согласилась позировать обнаженной для обложки Harper’s Bazaar. Нужно сказать, что брюнетка Спирс в одном лишь драгоценном колье выглядит гораздо лучше, чем в ворохе одежды за все время ее тогдашней депрессии.

Бритни Спирс pinterest

Кристина Агилера

В 2008 году американская певица Кристина Агилера ждала первого ребенка - сына Макса. Не воспользоваться ситуацией и не попозировать для известного глянца (особенно если речь идет о Marie Claire) стало бы настоящим преступлением. В те времена Кристина не осмелилась сниматься полностью обнаженной, а потому оставила на плечах бежевую косуху. Для следующей беременности и съемки она уже оголилась полностью.

Кристина Агилера pinterest

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Клаудия Шиффер

Без каких-либо предубеждений или несправедливого отношения к остальным героиням скажем, что обложка немецкого Vogue с обнаженной Клаудией Шиффер - самая эстетичная из всех представленных. Возможно, дело в том, что супермодель всегда выглядит замечательно благодаря своей милой и кокетливой внешности, а возможно потому, что ее тело смотрится еще более совершенным и сексуальным, чем прежде.

Клаудия Шиффер pinterest

Алессандра Амбросио

Бразильская супермодель не привыкла отдыхать и пасти задних. Даже беременность не способна заставить Алессандру уступить дорогу молодым профурсеткам. Работающая и беременная - именно так можно описать большую часть “ожидания чуда” экс-ангела “Victoria’s Secret”.

Алессандра Амбросио pinterest

Натали Портман

В 2017 году известная актриса и лауреатка премии “Оскар” была беременна во второй раз. Именно она и ее немалый животик стали украшением обложки и разворота популярного глянца - Vanity Fair. На обложке она выгодно выделялась среди остальных 10 актрис даже несмотря на то, что выглядела “самой большой”. Портман может поистине гордиться этой фотосессией, ведь фотографом для нее выступила сама Энни Лейбовиц - подобной чести удостаиваются далеко не все звезды.

Натали Портман pinterest

Серена Уильямс

В 2017 году все тому же Vanity Fair удалось заполучить еще одну беременную героиню для своей обложки. Теннисистка Серена Уильямс тогда была в ожидании ребенка от брака с бизнесменом армянского происхождения Алексисом Оганяном. Для культовой съемки спортсменке даже не пришлось ничего придумывать: сюжет фотосессии полностью повторял тот, что был задан Деми Мур и Энни Лейбовиц еще в 1991.

Серена Уильямс pinterest

Кортни Кардашьян

Не обойтись нам в этом списке и без более сомнительных, но все же популярных звезд, чьи влияние и известность в режиме “онлайн” буквально зашкаливает. В 2014 году, будучи на последнем месяце беременности своим младшим ребенком, сыном Рейном, Кортни Кардашьян разделась для издания DuJour.

Кортни Кардашьян pinterest

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Эшли Грэм

Именно из-за недавнего поста Эшли нам и пришла в голову идея вспомнить все самые легендарные “беременные” съемки. Насчет Грэм скажем, что нам доставляет больше удовольствия любоваться ею полностью одетой для обложки американского Vogue, чем тучной, голой и явно не слишком здоровой. Конечно, для последнего месяца беременности поступок очень смелый, но эстетически явно неоправданный.

Эшли Грэм pinterest

Эшли Грэм pinterest

Если вы не одобряете поступка Грэм, которая неделю назад буквально подорвала сеть своими обнаженными “беременными” фото, то помните, что делать или не делать подобные съемки - лично дело каждой девушки. В 2020 году общественное осуждение кажется таким же пережитком прошлого, как и аналоговое телевидение. Вспомните, эпоха подобных фотографий началась еще в конце прошлого века - тогда Деми Мур казалась невероятно отчаянной, смелой, но беспардонной дамой. Сейчас бы никто не стал осуждать ее за желание поделиться со всем миром своим счастливым состоянием, а вот тогда ее снимки воспринимались чуть ли не как порнографические. Впрочем, стоит ли делать фотографии в стиле Эшли - вопрос, который нужно отставить открытым. Округлый животик и пышная грудь выглядят привлекательно, а вот растяжки и целлюлит - удручающе. Для семейного архива подобные снимки бы еще сошли, но вот для общественного пользования едва ли.

Раннее мы писали о том, на какие точки на теле лучше наносить парфюм, чтобы он держался как можно дольше.

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