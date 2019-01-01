Уроки обольщения: ТОП-5 “парфюмерных” точек на теле

Особенные области, на которых духи будут раскрываться наилучшим образом.

Парфюмерный дресс-код гораздо более сложен, чем может показаться на первый взгляд. Подумать только, что может быть мудреного в том, что бы выбрать понравившийся аромат, нанести его на кожу или по привычке “войти в облако”, но искусство использования духов намного более глубокое и многосложное. Вы знаете о том, что один и тот же запах на двух разных девушках может звучать абсолютно иначе. К тому же, стойкость и интенсивность аромата больше зависит не от того, сколько парфюма мы “вылили” на себя, а от того насколько удачно выбрали точки нанесения запаха. На теле человека существуют специальные ареалы, так называемые “горячие” центры, которые лучше всего приспособлены именно для нанесения аромата. Часто женщины путают правила парфюмерной грамматики и “облачаются” в практически литры “смачного” запаха. Однако, в борьбе за первенство среди всех “пахучих” дам, они забывают, что окружающие не должны буквально задыхаться в облаках их любимых запахов. Ivona рассказывает, на какие ТОП-5 точек на теле стоит наносить парфюм, чтобы продлить ему жизнь.

Читай также: Возраст не помеха: ТОП-7 популярных моделей, которым за 50

Волосы

Уверены, вы знаете, что именно на волосах аромат духов остается дольше всего, но для того, чтобы правильно использовать этот нюанс, нужно знать технику распыления. Для того, чтобы трюк сработал, нужно собрать волосы в пучок, сбрызнуть их несколько раз любимыми парфюмами, а затем расчесать пряди, чтобы распределить запах по всей длине шевелюры. Учтите, что шлейф сохраняется гораздо дольше, если наносить духи на сухие, а не на влажные локоны.

Как правильно наносить духи pinterest

За ушами

“Горячими“ на теле считаются точки, где кожа наиболее тонкая, а вены проходят очень близко к ее поверхности. Именно такой является область за ушками. Мы уже даже не говорим о том, насколько чарующе будут “звучать” ваши духи при особой близости с любимым мужчиной.

Как правильно наносить духи pinterest

Читай также: “Золотой глобус“ 2020: Лучшие образы с красной ковровой дорожки

Задняя часть колена

Казалось бы, очень странным, наносить аромат на сгиб коленки, но для подобной рекомендации есть вполне разумное объяснение. Дело в том, что благодаря постоянному движению, этот участок вашего тела разогревается и способствует усиленному ароматоизлучению. Не забывайте, что потоки воздуха движутся снизу вверх, а это означает, что при ходьбе духи будут оставлять за вами невидимый шлейф - как фэшн-нюанс самого роскошного вечернего наряда.

Как правильно наносить духи pinterest

Солнечное сплетение

Именно этот участок женского тела обладает мощной температурой, поэтому на нем духи будут раскрываться с невиданной силой и настойчивостью. Однако, перед использованием обязательно нужно убедиться в том, что у вас нет аллергии, иначе сыпи и раздражения вам не избежать.

Как правильно наносить духи pinterest

Читай также: Слезы русалки: Самый модный макияж глаз 2020

Внутренняя поверхность локтя

Как и в случае с трепетным участком за ушами внутренняя поверхность локтя также обладает способностью надолго “цеплять” аромат. Всего пары капель любимого парфюма хватит для того, чтобы “сеять” ваш собственный благозвучный нюанс в течении всего дня. При этом ваш персональный шлейф будет звучать не настойчиво, а очень нежно и легко, но абсолютно узнаваемо.

Как правильно наносить духи pinterest

Если вы хотите, чтобы после вас всегда оставался легкий и ненавязчивый шлейф аромата, то вы должны наизусть выучить всю информацию о 5 “горячих” точках вашего тела. Именно на этих участках аромат ваших духов будет наиболее благозвучным, продолжительным, но не настойчивым. Запах женщины - не только название популярного фильма, но и аксиома правила построения элегантного и стильного дамского имиджа. Духи должны стать вашей визитной карточкой, благодаря которой вас будут ассоциировать с теми или иными характеристиками, которые обычно приписывают парфюмам разных семейств. Помните, что аромат - на ваша броня, которая будет громогласно заявлять о вашем первенстве, а лишь намек на вашу сущность: сексуальную, уверенную или кокетливую - с нужными характеристиками, уверены, вы сможете определиться и без нашей помощи.

Раннее мы писали о том, в какие худших образах звезды появились на красной ковровой дорожке “Золотого Глобуса” 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram