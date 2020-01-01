Золотой глобус 2020: Худшие образы с красной ковровой дорожки

Принцессы-переростки, новое прочтение “голого платья” и принты советских скатерок - отвратительные луки грандиозного киновечера.

Удивительно, но в список самых ужасных образов с красной ковровой дорожки “Золотого Глобуса” 2020 попали луки актрис, которые почти всегда выбирают абсолютно беспроигрышные наряды. Стильные гуру киноиндустрии, самые модные женщины, которые точно знают не только как сыграть свою роль на экране, но и как продемонстрировать себя с лучшей стороны. Однако, нынешняя кинопремия оказалась полным разочарованием, ведь расстроили нас звезды, которым мы всецело доверяли, стилю которых поклонялись, чьи луки беззастенчиво копировали. Шейлин, Шарлиз, Дженнифер - странно, что для одного из самых важных кинособытий года, эти величественные дамы выбрали абсолютно безвкусные и неподходящие образы. Ivona представляет ТОП худших луков прямиком с красной ковровой дорожки “Золотого Глобуса” 2020.

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Джоди Комер

Звезда сериала “Убивая Еву” обладает нестандартной фигурой: Джоди Комер несколько велика по общепринятым правилам. Но это еще никогда не мешало ей выглядеть круто на красных ковровых дорожках. Главная ошибка ее лука для “Золотого Глобуса” 2020 крылась в ненадежном и очень строптивом материале - атласе. Платье А-силуэта удивительного изумрудного цвета с небольшими рукавами-буфами, высоким воротом выглядело бы гораздо лучше не в такой мятой интерпретации.

Джоди Комер, Mary Katrontzou Getty images

Дакота Фэннинг

Несмотря на то, что Дакоте всего 25, нам кажется, что она гораздо старше. И виновата в этом не только немного блеклая внешность актрисы, а скорее то, что мы знаем ее чуть ли не с младенчества. Однако, в отличие от своей младшей сестры, Дакота никогда не играла принцесс, так для чего же пытаться выдавать себя за таковую сейчас? Даже нежно-лиловый оттенок, пышные рукава и лейбл Dior не смогли спасти актрису от модного провала.

Дакота Фэннинг, Dior Getty images

Гвинет Пэлтроу

Гвинет уже далеко за 40, но в силу своего фанатичного отношения к спорту и питанию, выглядит она не старше 30-ти. Вот только ее вариация на тему “голого платья” для “Золотого Глобуса” 2020 была не то, что бы не убедительна, а откровенно неудачна. Странный коричневый оттенок лука Fendi, слишком много обнаженного тела в сочетании с воланами выглядели так, будто Пэлтроу решила лишь в очередной раз похвастать своей шикарной фигурой.

Гвинет Пэлтроу, Fendi Getty images

Дженнифер Лопес

И если Дакоте Фэннинг образ принцессы не подходит лишь по внешним признакам, то Дженнифер Лопес никак не вписывается в сказочную канву повествования по возрастным показателям. В 50 лет не стоит выбирать платья в стиле Золушки, даже если его создал легендарный дом мод Valentino, если не хотите казаться пародией на мультяшную героиню или красиво упакованный новогодний подарок.

Дженнифер Лопес, Valentino Getty images

Кейт Бланшетт

Кого-кого, а Кейт Бланшетт в нашем списке мы даже не надеялись увидеть. Легендарная актриса всегда выбирает самые роскошные и элегантные образы, но и на старуху бывает проруха. Стоило только ей изменить любимому бренду Armani Prive и сделать ставку на дизайнера Мэри Катранзу, как сразу же случился фэшн-провал. В своем бледно-желтому одеянии Кейт больше выглядела полуночницей, спустившейся на кухню в ночной рубахе.

Кейт Бланшетт, Mary Katrantzou Getty images

Джоуи Кинг

Оптические фигуры речи - очень скользкая дорожка, на которой вполне реально упасть. Именно так произошло с юной звездой сериала “Притворство” Джоуи Кинг. Ее миди-платье от Iris Van Herpen не только безжалостно укорачивало и без того не выдающиеся ноги Джоуи, но еще и создавало видимые “помехи” телевещания.

Джоуи Кинг, Iris van Hеrpen Getty images

Кейлин Девер

Главная актриса сериала “Невероятное” 23-летняя американка Кейтлин Девер не слишком привыкла к красным дорожкам, поэтому провал на “Золотом Глобусе” 2020 мы вполне можем ей простить. Тем более, что пышное платье от Valentino с рукавами-буфами вполне могло бы “разыграть” красоту девушки, если бы не традиционный цветочный принт кухонного полотенца.

Кейтлин Девер, Valentino Getty images

Люси Бойнтон

Если бы мы могли распоряжаться такой фигурой, как у звезды “Политика” Люси Бойнтон, то выбрали точно нечто более привлекательное. Единственное хорошее, что мы сумели отыскать в ее образе от Louis Vuitton - стильный металлический оттенок и стилистика 80-х. Фасон и длина даже не поддаются обсуждению.

Люси Бойнтон, Louis Vuitton Getty images

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Шейлин Вудли

Американка Шейлин Вудли не всегда однозначно блистает на красных дорожках. Вот и в этот раз на “Золотом Глобусе” 2020 актриса не сумела продемонстрировать свой великолепный эстетический вкус. Черно-синяя гамма, блестящая ткань и слегка старомодный фасон платья от Balmain нисколько не зацепили нас.

Шейлин Вудли, Balmain Getty images

Мишель Уильямс

Несмотря на заслуженную награду и удивительно мощную речь о правах женщин актрисы Мишель Уильямс не раскритиковать ее за выбор наряда мы не можем. Греческий фасон ее платья от Louis Vuitton выглядел бы здорово в другой расцветке, а вот нежно-персиковый оттенок лишь “убил” его красоту.

Мишель Уильямс, Louis Vuitton Getty images

Сальма Хайек

Нам кажется, или Сальма все-таки немного переборщила с акцентированием своих роскошных достоинств - точнее целых двух. Самое вульгарное декольте “Золотого Глобуса” 2020 однозначно было на ее платье от Gucci. Да и сочетание цветов и флористического мотива тоже нисколько не поразили наше воображение.

Сальма Хайек, Gucci Getty images

Дженнифер Энистон

Энистон отказывается рисковать, поэтому стабильно выбирает красивые, но удивительно банальные и скучные образы. Для “Золотого Глобуса” 2020 она сделала ставку на платье любимого бренда - Dior, любимого цвета - черного и даже любимого силуэта - без бретелей и с небольшим шлейфом. Красиво, но невероятно просто. Хотя бы одна стильная деталь, например блестящий пояс, смогли поднять ее лук на новый уровень.

Дженнифер Энистон, Dior Getty images

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон и Dior - две константы модного мира, которые обычно “выстреливают” лучшими образами для ковровых красных дорожек. В этот раз Терон прогадала, хоть и выбрала любимый прямой силуэт шелкового платья со шлейфом. Неоновый зеленый оттенок убил всяческие претензии образа на статус стильного.

Шарлиз Терон, Dior Getty images

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Сиенна Миллер

Кажется, зима уже очень надоела Сиенне Миллер, и она жаждет долгожданного лета. Только этим можно объяснить выбор странного образа для “Золотого Глобуса” 2020, выполненного в пляжной стилистике. Желтый атлас, обнаженный торс, верх как от бикини и пояс со шлейфом на талии нисколько не красили роскошную актрису.

Сиенна Миллер, Gucci Getty images

“Золотой Глобус” 2020 можно назвать временем триумфа молодых и перспективных актрис, ведь в том, что касается выбора стильных образов, они сумели перещеголять вечных “отличниц” фэшн-индустрии. Мы бы вполне могли ожидать не совсем удачных или выверенных луков от актрис, которые лишь начинают свой звездный путь, но стабильные дивы красных дорожек не имеют права на ошибку. Некоторым из них стоит наконец принять свой возраст и определить, что уместно будет смотреться в соответствии с их статусом. А вот другим не помешало бы немного приобщиться к фэшн-экспериментам. Стабильная скукота - надежный путь, который не позволит попасть в антирейтинги, но который иногда оказывается худшим из всевозможных вариантов.

Раннее мы писали о том, какие образы для торжественных раутов выбирают члены королевской семьи.

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