Не только Джоли: Девушки, с которыми встречался Брэд Питт

Мужчина с такой внешностью просто не может быть скромником в личной жизни.

18 декабря одному из главных и заслуженных красавчиков Голливуда Брэду Питту исполняется 56 лет. Тяжело поверить, в то, что это правда, но факты - очень упрямая штука. Простой американский парень с весьма смазливой внешностью сумел выбиться в люди не только благодаря очаровательному и сладенькому личику, красивому телу, но с помощью непререкаемого актерского таланта. Старание и труд - именно так Питту удалось добиться признания в киноиндустрии. А вот завоеванию многочисленных девичьих сердец он все же должен быть благодарен своей внешности. Не прошло и четырех лет, как скандалы и разборки вокруг бракоразводного процесса четы Джоли-Питт немного поутихли. Они казались идеальной парой, ведь и по одиночке являли собой чистое великолепие, которое сошлось по воле судьбы в самую красивую и любящую пару Голливуда. Однако, кроме Джоли в жизни Питта были, есть и будут другие женщины. Не думаем, что Аполлон современной киноиндустрии сможет оставаться холостяком долго. Самые привлекательные и сексуальные актрисы, модели и певицы буквально объявили охоту на такой лакомый кусочек. Ну, а пока девушки разбираются, кому достанется Джо Блэк, Ivona вспоминает, самых красивых пассий сегодняшнего именинника.

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Кристина Эпплгейт

Женщины бывают очень жестоки даже по отношению к самым привлекательным мужчинам человечества. Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по многочисленным ролям в романтических комедиях и совсем свеженьком сериале “Мертв для меня”, доказала, насколько коварны бывают девушки шоу-бизнесовой тусовки. Роман Питта и Кристины длился всего несколько месяцев, а конец отношениям был инициирован прекрасной половиной непосредственно на премии MTV VMA в 1989 года, где они впервые появились официально как пара. Интересно, что Кристина внешне несколько напоминает будущую избранницу Питта - Дженнифер Энистон, а в сериале “Друзья” Эпплгейт даже сыграла Эми Грин - родную сестру Рейчел.

Кристина Эпплгейт pinterest

Джульетт Льюис

После череды краткосрочных романов Питт решил остановиться и завести долгосрочные отношения. И наконец Брэду удалось найти девушку, с которой он сумел провстречаться целых три года! На момент начала отношений юной влюбленной было всего 17 лет, но этот факт не остановил актера, когда он решил разбить своей молодой любимой сердце. Пара распалась в 1993 году и именно этот факт повлиял на будущее Джульетт: она пристрастилась к наркотикам и крепким спиртным напиткам. Впрочем, немного пострадав, Льюис решила, что даже такой роскошный мужчина как Питт не стоит краха ее актерских мечтаний.

Джульетт Льюис pinterest

Гвинет Пэлтроу

Кажется, три года - зачарованное число в жизни Брэда Питта, ведь и со следующей пассией - красавицей Гвинет Пэлтроу, Брэд встречался также долго, как и с предыдущей. После расставания с Льюис, Питт очень быстро нашел ей замену в лице молодой и перспективной актрисы. Пара даже собиралась пожениться, но спустя 7 месяцев после помолвки, несостоявшиеся молодожены по неизвестным причинам расстались. Впрочем, такое неприятное обстоятельство и не мешает им и по сей день оставаться близкими друзьями.

Гвинет Пэлтроу pinterest

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Дженнифер Энистон

Пожалуй, самая трагичная история любви с участием Брэда Питта произошла в тот его период жизни, когда в ней была американка Дженнифер Энистон. Вот только невеселой и болезненной она была не для мужчины, а для самой Энистон. После 2 лет ухаживаний и постоянных встреч пара решила наконец пожениться, что они и сделали в 2000 году. Однако, счастье их длилось буквально до 2005 года, когда на съемках фильма “Мистер и Миссис Смит” Питт не познакомился с на тот момент самой желанной женщиной планеты - Анджелиной Джоли. Противиться чарам соблазнительницы Брэд не стал, а потому с легкостью оставил Энистон с разбитым вдребезги сердцем и долгосрочной депрессией.

Дженнифер Энистон pinterest

Анджелина Джоли

Двенадцать лет отношений, три сына и три дочери, одна свадьба, скандальный развод, обвинения в жестоком обращении с детьми: все это и многое другое связывает Брэда Питта с Анджелиной Джоли, роман с которой актер закрутил в 2005 году. Пара поженилась в 2014 года, а рассталась буквально спустя два года. Слава Богу, что публичные разбирательства, скандалы и обличения наконец закончились - даже мы немного устали от всей этой драмы.

Анджелина Джоли pinterest

Элла Пернелл

С молодой британской актрисой Эллой Пернелл, которая младше Питта на 31 год, Брэд познакомился еще на площадке фильма “Малефисента”. Тогда Элла исполнила роль юной героини Анджелины Джоли. На тот момент уже режиссер и продюсер Брэд Питт был так очарован невероятной красавицей, что предложил ей попробоваться на главную роль в собственном проекте “Сладкая Горечь”. Не станем утверждать, что было между двумя актерами, один из которых годится другой в отцы, но взаимная химия между ними однозначно проскочила.

Элла Пернелл

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Нери Оксман

Уже в 2018 году после того, как Питт окончательно оправился после расставания с Джоли, а отношения с Пернелл так ничего и не принесли, Питт переключился на умницу и красавицу Нери Оксман. Никакого отношения к киноиндустрии девушка не имела, специализировалась на философии, но, возможно, именно этим и привлекла уже не молодого ловеласа. Впрочем, долго эти странные отношения не продлились: уже в июне 2018 года стало известно, что Нери предпочла Брэду другого мужчину.

Нери Оксман

Саманта Робинсон

Последняя известная страсть Питта имеет имя Саманта Робинсон. Она - британо-американская актриса с панамскими корнями, которая внешне удивительно напоминает Анджелину Джоли. Действительно, отрицать схожесть строения формы черепа, оттенка волос и даже фигуры двух красоток невозможно. С Самантой Питт познакомился на съемках фильма “Однажды в Голливуде”, где девушка исполняла эпизодическую роль, и, как говорят инсайдеры, между актерами сразу возникла связь. И вправду, Робинсон - идеальный типаж 56-летнего именинника, поэтому мы не удивимся, если 27-летняя красавица станет следующей супругой актера.

Саманта Робинсон

Неизвестно, сколько еще пробудет в статусе завидного холостяка Брэд Питт, но нам кажется, что свято место пусто не бывает. Рядом с актером определенно должна быть девушка, которая смогла бы переплюнуть по многим параметрам главную зазнобу жизни Питта - Анджелину Джоли. Но мало ли в современной киноиндустрии молодых, красивых и необычайно талантливых? Уверены, совсем скоро нынешняя девушка Питта или любая другая, достойная Его Величества, сможет стать следующей миссис Питт.

Раннее мы писали о том, какие известные актрисы по мнению мужчин являются ужасно некрасивыми.

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