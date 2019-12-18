Мужское мнение: ТОП-7 самых некрасивых звезд

Предупреждаем сразу: ваше мнение может идти вразрез эстетическим принципам противоположного пола.

Мужчины - очень примитивные существа. В этом мы убеждались не раз и, уверены, сможем убедиться еще множество раз. Когда речь заходит о женской красоте, они проявляют чудеса консерватизма, узколобости и стоицизма. Они не способны, как мы, дамы, понять странную, стильную или по-настоящему модную внешность, даже если все вокруг твердят, что каноны и идеалы - очень зыбкая и давно устаревшая штука. Думаем, мы не ошибемся, если скажем, что на вопрос об идеальной женщине, мужчины ответят, что она должна обладать небольшими чертами лица, но обязательно пухлыми губами, огромным бюстом, но определенно худощавым телосложением, а также она точно должна быть блондинкой. Конечно, из любого правила есть исключения, но общей массы мужчин они точно не касаются. Женщина в глазах парней не должна обладать даже минимальными изъянами внешности, которые, кстати, большинство умеет превращать в настоящие достоинства - стильные изюминки. Именно так поступают героини нашей сегодняшней статьи, которые мужчинам кажутся удивительно непривлекательными. Ivona представляет ТОП-7 голливудских актрис, которых парни до сих пор считают чуть ли не чудовищами.

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Сара Джессика Паркер

Если честно, обсуждать внешность Сары Джессики Паркер уже не то, что бы не актуально, а даже постыдно. Именно на нее, а точнее на ее героиню из сериала “Секс в большом городе”, мечтают походить большинство современных женщин. Но мужчины все равно не устают комментировать внешние “недостатки” актрисы. И нос им кажется слишком длинным, и подбородок чересчур массивным, а в комплексе все это напоминает им едва ли не породистую лошадь.

Сара Джессика Паркер pinterest

Хелена Бонэм Картер

К сожалению, мало кто знает Хелену по ее первым ролях в таких фильмах как “Комната с видом”, “Крылья голубки”, “Говардс Энд”. Благодаря ее экс-супругу и режиссеру Тиму Бертону мы привыкли видеть актрису странной, чудаковатой и не всегда внешне красивой, но это еще не означает, что и в жизни Хелена выглядит удручающе. Красивая, хоть и слегка квадратная форма лица, чувственные губы, роскошные скулы, густые брови и огромные глаза - Бонэм Картер является чуть ли не идеальным примером истинной британской аристократичной красоты. Правда сама актриса не часто позволяет наблюдать себя в подобном виде, потому что в реальной жизни предпочитает странные массивные прически и абсолютное отсутствие макияжа. И если женщины могут разглядеть в ней настоящую красоту, то мужчинам это точно не по плечу.

Хелена Бонэм Картер pinterest

Сандра О

Мужчины любят нестандартную и даже экзотическую внешность, скажите вы. Но, к сожалению, канадская актриса Сандра О, наиболее известная ролью в сериале “Убивая Еву”, не имеет к этому предубеждению никакого отношения. Хрупкая и буквально точеная фигурка вместе с миниатюрным ростом могла бы превознести ее в глазах мужчин, если бы не вытянутое лицо и слишком округлые щеки. Общее впечатление можно было бы легко исправить, если бы Сандра наносила больше макияжа, но она, увы, поклонница натурального мейка.

Сандра О pinterest

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Гвинет Пэлтроу

Актриса, которая совсем недавно засветилась в отличном телесериале “Политик”, может считать идеальной арийкой, правда с еврейскими внедрениями (у кого их нет?). Но и в то же время она напоминает символический образ американской девчонки из соседнего двора. В любом случае светлые волосы, голубые глаза, роскошные глаза, тонкие губы и идеальная фигура могли бы считаться красивыми, но только в параллельной Вселенной. Для мужчин во внешности Пэлтроу нет абсолютно ничего привлекательного, а все потому, что она кажется им слишком простой.

Гвинет Пэлтроу pinterest

Тори Спеллинг

Честно говоря, нам кажется, что случай Тори Спеллинг едва ли не единственным, когда мы будем вынуждены согласиться с сильной половиной человечества. Известная по одной лишь давнишней роли в телесериале отца “Беверли-Хиллз, 90210”, актриса никогда не могла похвастать ни идеальной внешностью, ни экстраординарным талантом. Волевой подбородок и широко посаженные глаза добавляют ей сходства с мужчиной, что им же и не нравится. Но, Тори плевать на чужое мнение. Она нашла свою нишу в мире шоубиза и активно пользуется всеми возможными привилегиями.

Тори Спеллинг pinterest

Рене Зеллвегер

Со времен “Дневников Бриджит Джонс” прошло очень много времени, и исполнительница главной роли Рене Зеллвегер буквально изменилась до неузнаваемости. Когда-то она стала популярной именно благодаря неуклюжей, пухловатой фигуре, милым щечкам и общей “мягкости”. Вот только увидев ее в новом телесериале “Что, если”, мы просто не узнали некогда любимую Бриджит. Рене воспользовалась услугами пластическим хирургов, отрастила волосы и стала необычайно стройной, но в мужских глазах стала казаться лишь “суше” и старше. Ох уж эти парни. Никогда им не угодишь.

Рене Зеллвегер pinterest

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Тильда Суинтон

Британская актриса, известная исполнением героинь сказочных, волшебных или очень возвышенных, противоречит всем традиционным представлениям мужчин об идеальной женской внешности. Светлый оттенок волос, который буквально сливается с кожей, короткая мальчишеская стрижка, высокий рост, отсутствие бровей и нездоровая худоба - даже не смотря на заслуженное кинопризнание, мужчины не могут считать Тильду привлекательной.

Тильда Суинтон pinterest

Уверены, большинство наших читательниц не сможет согласиться с этим “постыдным” списком, ведь большинство звездных героинь не раз признавались одними из самых вдохновляющих и необычных женщин во всем мире. Советуем мужчинам снять шоры, которые мешают им видеть дальше собственного носа и личных предубеждений по поводу “идеальной” женской красоты. В каноне нет ничего привлекательного, ведь на самом деле он - всего лишь общепринятые понятия о призрачном великолепии. Женщина имеет право быть или казаться такой, какой она хочет. Более того, она может и вправду гордиться своей натуральной красотой и не пытаться ее замаскировать с помощью мейк-апа или, не дай Бог, скальпеля хирургов. Именно мужчины являются основным источником женских комплексов, но как мы убедились, они и сами то не очень хорошо понимают, где настоящая красота. Поэтому рекомендуем меньше прислушиваться к мнению со стороны, а больше внимания уделять поискам любви к самой себе.

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