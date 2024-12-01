Помада и характер: Что ваше любимое средство может рассказать о вас

Кончик помады и то, как вы наносите средство могут многое поведать о вашей личности.

То, какой оттенок помады вы предпочитаете говорит не только о вашем цветотипе, подверженности модным тенденциям или типе макияжа. Тон вашего губного средства может многое поведать о вашем характере. Уверены, вы и за собой замечали, что один-единственный любимый оттенок вам хочется использовать всегда вне зависимости от того, какой именно макияж вы создаете. Однако тон помады - не единственный ваш психоаналитик. Куда большее значение для определения вашего темперамента имеет то, как именно вы смазываете кончик бьюти-продукта во время его использования. Конусообразный, приближенный к оригинальному или плоский - как выглядит именно ваш? Доставайте свои помады из косметичек, внимательно изучайте форму кончика и читайте новый материал от Ivona, где мы поведаем все о вашем темпераменте лишь единожды заглянув в ваш бьюти-ридикюль.

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Острый скошенный кончик

Если у вас большинство помад после многократного использования приобретают именно такую форму, то будьте уверены, вы - самый харизматичный и яркий человек во Вселенной. Вас трудно не заметить, а пройти мимо еще сложнее. Вы прекрасно умеете достигать поставленных целей, любите и знаете, как руководить людьми, поэтому из вас можете получиться отличный “полководец” в абсолютно любой сфере. Людям тяжело отвести от вас взгляд, ведь вы - само совершенство.

Острый скошенный кончик pinterest

Ассиметричный кончик

Перед нами настоящий романтик, мечтатель, вдохновленная фея и девушка, которая в силу своей природной восторженности постоянно сталкивается с катастрофами бытового и вселенского масштаба. Вам тяжело сконцентрироваться на земном, ведь в ваших фантазиях гораздо лучше, чем в серой и банальной будничности. Вы точно, что говорится, “не от мира сего”, но в этом есть и свои преимущества. Вы необычайно креативны, изобретательны, а в вашей прелестной головке вечно полно сумасшедших планов и идей.

Ассиметричный кончик pinterest

Заостренный кончик

Женщина-вамп! Именно так и никак иначе нужно описывать девушку, у которой помада со временем приобретает острую форму. Такая дама сексуальна, уверена в себе и действует на мужчин как магнит - уверены, вы и сами об этом знаете. Можно с уверенностью утверждать, что вы - карьеристка, однако и ничто человеческое вам не чуждо. За маской ледяной королевы может скрываться вполне искренняя, добрая и отзывчивая девушка, которая проявляет свою теплоту только ради самых достойных и близких.

Заостренный кончик pinterest

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Плоский скошенный кончик

Уверены, в детстве вы были невероятным сорванцом, предпочитая лазить по деревьям и гонять с мальчишками в мяч, чем играть с куколками в дочки-матери. С возрастом ваша неумеренная пылкость и дерзость превратила вас в авантюристку и экспериментатора. Вы ненавидите стоять на одном месте, предпочитаете прогресс ради прогресса, а еще никогда не прочь попробовать что-то новое - пускай опасное, но точно не обыденное.

Плоский скошенный кончик pinterest

Оригинальный кончик

Если кончик вашей помады остался таким же, как и при покупке, то вы - настоящая пай-девочка с комплексом “отличницы” и к тому же перфекционистка. У вас все должно быть правильно: вещи, приоритеты по жизни и даже люди. Вы никогда не срываете дедлайнов на работе, никогда не спорите с руководством, вы организованы и абсолютно...правильны! Если кто-то посмеет нарушить ваше налаженное течение жизни, то мы искренне не завидуем этому человеку: ему лучше сразу покупать билет на Марс в один конец.

Оригинальный кончик pinterest

Скругленный кончик

Девушка, у которой помада сразу приобретает скругленный кончик, точно в дальних родственницах имела Гестию - богиню домашнего очага и уюта. Такая дама - истинная Мать с большой буквы, для которой всегда семья будет оставаться на первом плане. Она любит рукоделье, рисование, чтение книг, в общем все, что позволяет ей безвылазно сидеть дома и заниматься совершенствованием быта. Немного скучно звучит, но ведь не всем суждено стать учеными, директорами или первооткрывателями - кто-то должен и человеческий род продолжать на Земле.

Скругленный кончик pinterest

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Плоский горизонтальный кончик

Невероятная позитивная энергетика, умение растопить самое холодное сердце одной лишь улыбкой, неуемный оптимизм и веселье. Это все о девушке, у которой помада становится плоской и горизонтальной. Без вас невозможно представить ни одну вечеринку, ведь вы всегда выступаете генератором идей в силу врожденной изобретательности. Вы всегда находитесь в центре внимания, потому что заражаете людей своей энергетикой и оптимизмом. Душа компании - что тут еще сказать?

Плоский горизонтальный кончик pinterest

Конусообразный кончик

Вы определенно неисправимый холерик, которому свойственны постоянные перепады настроения, яркие вспышки бурных эмоций и радикальные суждения. Все люди в вашем представление сразу приобретают ярлыки “плохой”/”хороший”, но знайте, что и окружающие относятся к вам также: либо ненавидят, либо обожают. Вы - лидер, организатор, тот человек, который способен повести других за собой. Например, вывести из пустыни или сформировать новое политическое наступление. Мы не завидуем человеку, который посмеет вас ослушаться: его вы уничтожите также легко, как стряхнете пыль с ваших походных армейских ботинок.

Конусообразный кончик pinterest

Вам может показаться абсолютно бессмысленным, определять свой характер лишь по тому, как именно вы наносите помаду. Однако признайтесь, информация из нашей статьи в точности соответствует правде, ведь так? Теперь вы можете сразу понять, какой человек перед вами, лишь проанализировав содержимое его косметички. Однако не делайте поспешных выводов, возможно враги подбросили вашему собеседнику помаду определенной формы, чтобы ввести вас в заблуждение.

Раннее мы писали о том, каких ошибок в макияже для 35-летних нельзя допускать.

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