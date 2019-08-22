"Ее это рассмешило": Джанни Руссо рассказал об интиме с Мэрилин Монро
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Американский актер и певец 75-летний Джанни Руссо, который получил мировую славу благодаря роли в картине “Крестный отец“, заявил о том, что имел сексуальные отношения с американской актрисой и секс-символом 1950-х Мэрилин Монро. Руссо признался, что потерял с ней девственность. Об этом пишет The New York Post.
Такие “пикантные подробности“ своей личной жизни Руссо изложил в автобиографии, которая получила название “Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино“.
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Рассказывая о знакомстве с Мэрилин, он сообщил, что в 15-летнем возрасте как-то навестил ее в отельном номере. Женщина лежала на постели в одном полотенце с бокалом шампанского в руке.
По его словам, при виде молодого человека, она сразу же сбросила полотенце. От неожиданности юноша якобы закрыл глаза.
Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило, - отметил он.
Руссо отметил, что тогда они с Мэрилин Монро провели в постели все выходные. А в понедельник он сразу из отеля поехал на роботу. Впоследствии их роман якобы продолжился.
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Также в своей автобиографии Руссо высказывает предположение, что в смерти Монро виновен брат президента США Джона Кеннеди, который “не желал, чтобы общественность узнала о романе главы государства и актрисы“.
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