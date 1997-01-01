«Черноморские Игры»-2021. Для детей ради будущего! С любовью к Украине

20-22 августа в городе Скадовск Херсонской области пройдет 18-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль «Черноморские Игры» .

Нынешний фестиваль особенный. Он посвящён знаковому событию – 30-ой годовщине независимости Украины и объединит в Скадовске талантливых детей из различных уголков Украины, а также популярных артистов и известных деятелей украинской музыкальной индустрии.

Поддержать детей, поделиться опытом и подарить свои выступления приедут более 20 крупнейших исполнителей, среди которых NK (Гран-при «Черноморских Игр–2004»), DOROFEEVА (1-е место «Черноморских Игр–2004»), Тина Кароль (лауреат «Черноморских игр–1999»), TAYANNA (3-е место «Черноморских Игр–2000»), МЯТА (конкурсантка «Черноморских Игр–1997»), MARIETTA (1-е место «Черноморских Игр–2003»), Валерия Фурман (Гран-при «Черноморских Игр–2019), TARABAROVA, Александр Пономарёв, MONATIK, Макс Барских, Анна Тринчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульская, Артем Пивоваров, группы «Без Обмежень», «Антитіла» и участники Евровидения-2021 «Go_A».

Главный конкурс «Черноморских Игр» - вокальный. В нём принимают участие дети возрастом от 6-ти до 16-ти лет. Впервые на участие в конкурсе поступило более 2 тыс. заявок абсолютно со всех областей Украины, в том числе временно оккупированных. Заявки принимались на протяжении 2-х лет, поскольку в 2020 фестиваль пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. После отборочных туров в финальный тур прошли 50 исполнителей и вокальных групп, которые представят 18 областей нашей страны.

Пресс-служба

Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого входят известные музыкальные эксперты и представители музыкальных медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алёна Савинова (преподаватель вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринна (Генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТІЛА, молодёжный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (Генеральный продюсер ТАВР Медиа). Также к оцениванию участников присоединятся известные артисты.

«Черноморские Игры стали сильным мотиватором для детей, так как если посмотреть на историю фестиваля, мы увидим там и Тину Кароль, и Юлию Санину, и Ивана Дорна, и Дзидзьо, и Настю Каменских, и Надю Дорофееву, и еще много интересных имён. Детям важно видеть пример украинских звёзд, которые раньше тоже стояли на этой сцене», - говорит основатель фестиваля Николай Баграев.

Пресс-служба

«Черноморские Игры» стремятся к тому, чтобы пребывание на фестивале было максимально полезным для его участников. В рамках фестиваля реализовывается образовательная программа в формате дискуссионных клубов, мастер-классов, конференций при участии детей, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии.

Одним из концептуальных направлений фестиваля является привлечение детей к его реализации. В режиссёрской, административной группах, в пресс-центре проходят обучение и практику будущие специалисты в областях культуры и медиа.

В этом году «Черноморские Игры» объявляют о начале партнёрства с международным детским фондом UNICEF. Планируется открытие посольства молодёжного проекта U-Report от UNICEF на территории фестиваля, а также сессии тематических встреч и мастер-классов.

В программу фестиваля входит проведение целого ряда творческих конкурсов, среди которых рисунок на стене, скульптура из песка, фотография.

Подвижность, спортивный азарт и развитие концентрации обеспечит площадка Air-бадминтона от Федерации бадминтона Украины.

Пресс-служба

Все мероприятия фестиваля «Черноморские Игры» являются бесплатными как для зрителей, так и для участников. Кроме просмотра мероприятий фестиваля вживую в Скадовске, их можно просмотреть онлайн, по телевидению, а также слушать в радиоэфире.

Онлайн-трансляция фестиваля произойдёт на странице в Facebook «Таврийские Игры», на сайтах «OBOZREVATEL» и TV.UA. Прямые трансляции и живые теле-эфиры будут проводиться на канале М1. 19 и 20 августа утреннее шоу «Динаміки» от «Наше Радіо» выйдет в эфир из Скадовска. А 21 и 22 августа «Наше Радіо» проведёт прямые трансляции с «Черноморских Игр» в эфире всей своей сети.

18-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль «Черноморские Игры» пройдёт при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонской областной рады и Херсонской областной государственной администрации. Экоэнергетика Фестиваля – Vindkraft. Организатор – «Таврийские Игры».

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