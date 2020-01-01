Украинский лоукостер подарил призерам Олимпиады в Токио безлимитные билеты

И, кстати, не только призерам прошедшей в Токио Олимпиады, но и будущим призерам параолимпийских игр, которые начнутся 24 августа.

Кто что получает?

Медалисты получают безлимитные билеты на все авиарейсы украинского лоукостера. В зависимости от места, которое заняли украинские спортсмены, варьируется и продолжительность предложения. Так за золотую медаль у спортсменов есть возможность бесплатно путешествовать 4 года. Серебряные медалисты смогут бесплатно путешествовать течение 2 лет, а бронзовые - в течение 1 года.

А вот Жан Беленюк не получил такой бонус из-за своей политической карьеры.

Стоит отметить, что в этом году НОК в рамках Олимпийской солидарности предложил 60 ежемесячных стипендий для ведущих атлетов-кандидатов на Токио-2020 и Пекин-2022. Общий бюджет программы - более 21 млн. грн.

Ася Николаенко

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