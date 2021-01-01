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Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?

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Только самые богатые римляне могли есть дома, ведь они могли позволить себе кухню. А вот те, чей достаток был более скромен - жили в многокомнатных домах и питались вот в уличных ресторанчиках.
Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Pinterest.com

Археологи, обнаружившие в Помпеях термополий или фаст-фуд с фресками, отмечают исключительное состояние всех элементов. Это классический древний фаст-фуд, украшенный натюрмортами-фресок, среди которых есть и изображения животных. Ученые считают, что животные с фресок были в меню. 

Термополий - очень популярные ресторанчики в римском мире. Считается, что только в Помпеях их было около 80. Слово происходит от греческих «термос» горячий и «полео» продавать.

Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Pinterest.com
Отверстия в прилавках - это огромные. встроенные кувшинами. В них наливали теплую воду, а в нее ставили посуду с едой и пряным вином. Особенностью помпейского термополия является хорошая сохранность помещения и красивое оформление прилавков разноцветными кусками мрамора. 

Ученые также смогли собрать ценную информацию о гастрономических привычках жителей города Помпеи и соседнего - Геркуланума. В глиняных горшках ученые нашли фрагменты утиных костей, останки свиней, коз, рыб и улиток. Некоторые ингредиенты были приготовлены вместе, а не отдельно, по методу приготовления паэльи. На дне одной фляги были обнаружены измельченные бобы фава, используемые для изменения вкуса вина. 

Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Pinterest.com

Кстати, оказалось что в термополиях подавали энергетические батончики в виде жаренного сыра с медом  и орехами, а также античный вариант бургеров. Мясо обжаривалось и подавалось с соусом между двумя лепешками.

Напоминаем, что Помпеи были засыпаны пеплом и лавой в 79 г. н.э. после извержения вулкана Везувий, погибло до 15 тыс. человек. Археологи до сих пор проводят раскопки.

Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Pinterest.com
12 августа  года в раскопанный термополий начнут водить экскурсии с рассказами о жизни древних римлян и особенностях питания. 

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