Фаст-фуд древних римлян: что было модно есть до извержения Везувия?
Археологи, обнаружившие в Помпеях термополий или фаст-фуд с фресками, отмечают исключительное состояние всех элементов. Это классический древний фаст-фуд, украшенный натюрмортами-фресок, среди которых есть и изображения животных. Ученые считают, что животные с фресок были в меню.
Термополий - очень популярные ресторанчики в римском мире. Считается, что только в Помпеях их было около 80. Слово происходит от греческих «термос» горячий и «полео» продавать.
Ученые также смогли собрать ценную информацию о гастрономических привычках жителей города Помпеи и соседнего - Геркуланума. В глиняных горшках ученые нашли фрагменты утиных костей, останки свиней, коз, рыб и улиток. Некоторые ингредиенты были приготовлены вместе, а не отдельно, по методу приготовления паэльи. На дне одной фляги были обнаружены измельченные бобы фава, используемые для изменения вкуса вина.
Кстати, оказалось что в термополиях подавали энергетические батончики в виде жаренного сыра с медом и орехами, а также античный вариант бургеров. Мясо обжаривалось и подавалось с соусом между двумя лепешками.
Напоминаем, что Помпеи были засыпаны пеплом и лавой в 79 г. н.э. после извержения вулкана Везувий, погибло до 15 тыс. человек. Археологи до сих пор проводят раскопки.
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