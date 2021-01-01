Почти 170 000 гривен за гамбургер: самый дорогой гамбургер в мире

До недавнего времени самый дорогой гамбургер стоил 5000$. Готовился он из говядины вагю, фуа-гры и трюфелей. Но, ничто не вечно, и теперь самый дорогой бургер стоит почти 6000$, а представила его голландская закусочная .

Называется этот бургер «Золотой мальчик» (The Golden Boy). Конечно же вам интересно знать, что же там такое, чтобы оно могло стоить столько денег? У нас есть ответ.

Внутри «Золотого мальчика» котлета из говядины вагю, хамон и черная икра. Тесто для булочки замешивается на шампанском Dom Perignon, а уже потом, сверху покрывается съедобным золотом — для пущего эффекта.

Почти 170 000 гривен за гамбургер Pinterest.com

Также в бургере присутствуют мясо королевского краба, домашний майонез из копченого утиного яйца и шафрана, белый трюфель, соус барбекю с кофе Копи Лувак и даже тигровый помидор, маринованный в чае матча, огурец, к слову, тоже маринуется в чае матча. Еще в нем есть смесь из икры белуги и трюфельного сыра чеддер. А перед подачей, гамбургер будет пропитывают дымом, пропитанным виски. Само приготовление занимает почти 9 часов.

Несмотря на пестроту ингредиентов, владелец ресторана и автор «Золотого мальчика» Робберт Ян де Вин заявляет, что бургер получился очень вкусным:

«Ингредиенты очень хорошо дополняют друг друга, а ароматы насыщенные. Несмотря на то, что этот гамбургер чрезвычайно дорогой, вам все равно придется есть его руками, потому что это единственный способ есть гамбургеры. Поскольку булочка покрыта золотом, ваши пальцы будут полностью золотыми к тому времени, когда вы закончите».

Почти 170 000 гривен за гамбургер Pinterest.com

6 000

Чтобы съесть этот бургер в De Daltons, необходимо оформить на него бронь за две недели и внести залог в размере 855 долларов. Цена самого бургера около$. Официально рекорд пока что не зарегистрировали, но на сегодняшний день это самый дорогой бургер в мире.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: