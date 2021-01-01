Марш-бросок по Сванетии: что посмотреть за 3 дня
Ушгули — сокровищница Сванетии
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Место силы — именно так называют многие село Ушгули. Оно находится на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается самым высокогорным поселением в Европе, где постоянно проживают люди.
Добраться сюда нелегко. От административного центра Сванетии городка Местии необходимо преодолеть 45 км за полтора часа по горным серпантинам. Но оно того стоит.
Ушгули с 1996 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря его главной «драгоценности» - сванским башням, которые местные жители называют кошками. Строгие, высокие – они были настоящими хранительницами семей. Здесь спасались и от врагов, и от лавин. А еще благодаря ним горцы общались – с помощью факелов, «вырисовывая» ими целые сообщения.
В Ушгули также стоит посетить храм Ламария (церковь Успения Святой Богородицы), построенный в Х веке. Сегодня здесь разместился мужской монастырь. А также загляните в храм Джраг (храм Святого Георгия), где сохранились уникальные фрески X-XIII веков. Оценят туристы и этнографический музей Ушгули. Это двухэтажная жилая постройка XIII века, где можно увидеть старинное оружие, мебель, предметы быта, одежду древних сванов и многое другое.
Сегодня Ушгули — это община из 4 сел, где живут 70 семей (300 человек). Тем не менее, здесь развит туризм, остановиться на ночлег можно практически в каждом доме. В Ушгули вас накормят сытным обедом из традиционных сванских блюд: кубдари, хачапури, ташмиджаби, и все — со знаменитой сванской солью, смешанной с горными травами. А потом — закажите увлекательную прогулку на лошадях по горным склонам.
Чалаади: там, где рождается река
В Сванетии нужно обязательно увидеть единственный в мире ледник, который находится в лесу, - Чалаади. Именно отсюда рождается главная сванская река Местиачала.
Добраться к леднику непросто. Надо преодолеть 8-километровый путь и не по тропинке, а по каменным валунам. Зато сделать это можно даже самому, ведь маршрут промаркирован, пролегает вдоль реки, она и выступает ориентиром. Возле ледника в ней лежат огромные льдины.
Чем ближе к леднику, тем холоднее, поэтому туристам стоит запастись трекинговой обувью и ветронепродуваемой курткой. Но погода здесь часто меняется. Поэтому с собой должны быть и солнцезащитный крем и солнечные очки.
Хешкили: полетать на «Качелях мечты»
В Сванетии активно развивается горнолыжный туризм. Здесь находится два популярных курорта- Тетнулди (15 км от Местии) и Хацвали (6 км от Местии). Тетнулди - это второй по размерам горнолыжный курорт после Гудаури. Трассы для катания (4), общая протяженность которых 25 километров, расположены на высотах от 1600 до 3600 метров, а перепад высот – 900 метров.
В Хацвали три трассы разного уровня сложности: 1900 м для опытных лыжников, вторая – 2600 м и третья трасса, протяженностью 300 метров для новичков. По кресельной канатной дороге от Хацвали можно подняться на Зурульди, а это — 2348 м над уровнем моря. В Зурульди туристов манит закрытый ресторан, с которого открывается потрясающая панорама на горный каскад.
Канатная дорога работает круглогодично. Летом с Хацвали можно спуститься в деревню Хешкили — живописное село с инстаграмными качелями в 5 км от Местии. “Качели мечты” в Heshkili Huts — известный во всей Грузии и за ее пределами “горный аттракцион”. Покататься на нем стремятся все туристы, приезжающие в Сванетию. По сути, “Качели мечты” — это обычные качели, но… установлены они над спуском, с которого открывается неимоверный вид на горы. Прихватите с собой длинное платье из летящей ткани. Во время вашего «полета» на качелях оно будет красиво развеваться на ветру. Важно только найти правильный ракурс, и сниматься на качелях стоя. Если все сделаете правильно, то вскоре сможете похвастаться фото/видео, на которых улетаете прямо в небо, паря над горами.
Если у вас будет возможность продолжить путешествие в Сванетию на 1-2 дня, обязательно посетите озера Корульди, Сванское море, оно же Ингурская ГЭС, а также село Мазери у подножия Ушбы с каскадом красивейших водопадов.
Благодарим за организацию поездки: Местийский муниципалитет в лице главы Maizeri Jafaridze, DMO_Shanland и Давида Жорджолиани, Albomi – travel club, Travel Press Club.
Автор: Татьяна Красноголовец
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