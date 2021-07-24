Плюс 11 курортов: список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили

11 известных европейских курортов внесли в список ЮНЕСКО.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили 11 европейскими курортами. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.

«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Новые объекты в списке всемирного наследия ЮНЕСКО:

Бад-Эмс, Германия.

Баден-Баден, Германия.

Бад-Киссинген, Германия.

Франтишковы Лазни, Чехия.

Карловы Вары, Чехия.

Марианские Лазни, Чехия.

Баден, Австрия.

Спа, Бельгия.

Виши, Франция.

Монтекатини-Терме, Италия,

Бат, Великобритания.

Список ныне насчитывает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.

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