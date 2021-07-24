Плюс 11 курортов: список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили 11 европейскими курортами. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.
🔴BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 24, 2021
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: The Great Spas of Europe (#Austria 🇦🇹, #Belgium 🇧🇪, #Czechia 🇨🇿, #France 🇫🇷, #Germany 🇩🇪, #Italy 🇮🇹, #UK 🇬🇧). Congratulations! 👏
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/l9V0EJltkG
«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.
Новые объекты в списке всемирного наследия ЮНЕСКО:
- Бад-Эмс, Германия.
- Баден-Баден, Германия.
- Бад-Киссинген, Германия.
- Франтишковы Лазни, Чехия.
- Карловы Вары, Чехия.
- Марианские Лазни, Чехия.
- Баден, Австрия.
- Спа, Бельгия.
- Виши, Франция.
- Монтекатини-Терме, Италия,
- Бат, Великобритания.
Список ныне насчитывает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.
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