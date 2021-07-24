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Плюс 11 курортов: список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили

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11 известных европейских курортов внесли в список ЮНЕСКО.
Курорт Монтекатини-Терме, Италия
Курорт Монтекатини-Терме, Италия
depositphotos.com

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили 11 европейскими курортами. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.

«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Новые объекты в списке всемирного наследия ЮНЕСКО:

  • Бад-Эмс, Германия.
  • Баден-Баден, Германия.
  • Бад-Киссинген, Германия.
  • Франтишковы Лазни, Чехия.
  • Карловы Вары, Чехия.
  • Марианские Лазни, Чехия.
  • Баден, Австрия.
  • Спа, Бельгия.
  • Виши, Франция.
  • Монтекатини-Терме, Италия,
  • Бат, Великобритания.

Список ныне насчитывает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.

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Теги: ЮНЕСКО, курорты, курорты
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Источник: ivonа bigmir)net

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