Куда поехать на Троицу в Украине: 5 интересных направлений

Впереди три выходных дня, поэтому стоит спланировать путешествие по Украине.

Куда поехать на Троицу в Украине: Ровенская область instagram.com/danyloid/

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На этой неделе православные будут отмечать Троицу и традиционно получат один дополнительный выходной (таким образом, мы будем отдыхать 19, 20 и 21 июня). Столь длительные выходные проводить летом дома не стоит, поэтому мы рекомендуем устроить мини-путешествие. Куда поехать в Украине на Троицу – читай в нашем материале.

Отдых в Одессе на Троицу Куда поехать на Троицу в Украине: Одесса depositphotos.com

Три дня в июне провести у моря – просто отличная идея. Самым популярным городом на берегу Черного моря в Украине является Одесса. Жемчужина у моря популярна в любое время года, а летом – это просто must-visit. В Одессе есть отличные пляжи: Аркадия, Ланжерон, Золотой берег, Отрада и Большой фонтан. Помимо пляжного отдыха прогуляйтесь по центральным улицам очаровательной Одессы, попробуйте местную кухню и вина.

Отдых в Бердянске на Троицу Куда поехать на Троицу в Украине: Бердянск depositphotos.com

Любителям мелкого и неглубокого Азовского моря советуем отправиться на Троицу в Бердянск. С каждым годом город все больше развивает инфраструктуру и предлагает разнообразные варианты досуга отдыхающим. В Бердянске есть аквапарк, красивая набережная со множеством оригинальных памятников и локаций для фото. Цены на отдых можно найти на любой кошелек: так, за аренду комнаты в частном секторе попросят от 100 грн/сутки, номер в отеле возле моря можно найти за 500 грн и за 1200 грн в сутки.

Отдых на Буковине на Троицу Куда поехать на Троицу в Украине: Буковина depositphotos.com

Интересный, активный и познавательный отдых можно организовать на Троицу на Буковине. Старинные Черновцы очаруют своей архитектурой, а Покутско-Буковинские Карпаты впечатлят пейзажами и достопримечательностями. Так, мы рекомендуем посетить бывшую радиолокационную станцию “Памир“. Во-первых, оттуда открываются невероятные пейзажи и даже видно румынские двух-тысячники. Во-вторых, это отличная возможность посетить секретный некогда объект, о котором не знали даже живущие в соседних селах люди. Ну и в-третьих, путешествие к станции проходит на джипах, поэтому тем, кому не хватает экстрима, стоит запланировать путешествие сюда.

Отдых на Черниговщине на Троицу Куда поехать на Троицу в Украине: Голубые озера на Черниговщине instagram.com/boolvinkln/

Недалеко от Киева находится удивительный и старинный регион, который поражает богатой историей и архитектурой. Речь идет о Черниговщине. Здесь испокон веков жили люди, поэтому территория области богата разными археологическими находками. Тем, кому не очень интересна археология, предлагаем отправиться отдыхать на известные Голубые озера, попробовать свои силы в сплаве по Десне, Снову или просто релаксировать на берегу самой зачарованной реки Украины.

Отдых на Ровенщине на Троицу Куда поехать на Троицу в Украине: Ровенская область instagram.com/danyloid/

На эти выходные предлагаем отправиться в Ровенскую область и исследовать очаровательные природные достопримечательности региона. Альтернативой Шацким озерам на Ровенщине является Белое озеро. Вода в озере считается целебной, поскольку имеет уникальный состав: она содержит кальций, магний, фосфор, сероводород, серебро и глицерин. Люди, которые купались в озере, рассказывают, что вода обволакивает тело, как шелк, и очень приятная на ощупь. После релакса на Белом озере отправляйтесь полюбоваться Базальтовыми столбами – природным феноменом, который больше не встречается на территории Украины. Столбы имеют четыре, а то и восемь граней. Высота этих колонн – от 0,6-1,2 м, высота – от 3-30 м. Уникальной особенностью Базальтовых столбов является то, что они имеют прямой ровный раскол.

Автор: Ксения Бреславская

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