Считается, что впервые пиво начали производить натуфийцы 12000 лет до н.э. И делали они это еще до того как научились печь хлеб. Правда, нафутийское пиво больше напоминало кашу.

Спустя некоторое время пивом занялись шумеры, после чего напиток проник в рацион сначала египтян, а затем и вавилонян. Так пиво распространилось по всему древнему миру, его знали и в древней Греции, и древнем Риме, в древней Армении, его знали кельты и германские народы. Варили пиво из пшеницы, овса, ржи, проса, ячменя и полбы. А вот в древнем Китае варилось пиво из проросшего риса с добавлением фруктов.

Интересная история: как появилось пиво Pinterest.com

Есть интересная теория, что зерновые начали выращивать именно ради изготовления пива.

А вот в древнем Египте пиво было самым популярным напитком. Более того - рабочим платили пивом, а фараону поставляли лучший эль.

Но случилось это только после того, как египтяне сами научились его варить. Из-за жаркого климата импорт пива терпел регулярные неудачи – напиток скисал.

Интересная история: как появилось пиво Pinterest.com

Что касается рецепта, то египетское пиво делали из ячменя/пшеницы и фиников. Для начала выпекали свежий хлеб с сырой сердцевиной, который крошили в ёмкость, заливали сладким финиковым соком, перемешивали и фильтровали. После того как начинался процесс брожения смесь разливали по кувшинам и запечатывали их гипсом.

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