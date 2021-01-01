7 крутых идей для путешествия по Украине летом 2021

Подборка самых интересных и красивых мест от программы "День.LIVE".

Ведущие программы “День.LIVE“ Елена Халилова и Максима Зборовский вместе с гостями студии, тревел - блогером Валерией Микульской и Главой Государственного агентства развития туризма Украины Марьяной Олеськив, предложили подборку самых интересных и красивых мест для тех, кто планирует этим летом путешествовать по Украине.

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1. Если хочется посетить Западную Украину, проведайте Буковинское или Горное Око! Это - озеро, которое находится в 1 километре к востоку от центра села Нижний Можжевельник Путильского района у подножия горы Творилец. Данное древнее озеро образовалось еще 300 000 лет назад, его глубина до сих пор остается неизвестной. Добраться до дна невозможно из-за затопленных огромных деревьев, которые расположены в хаотичном порядке, и не дают возможности аквалангистам опуститься на дно озера. Существует легенда о том, что тот, кто омоется с ног до головы водой Горного Ока, будет иметь успех в делах и счастье в жизни.

Буковинское или Горное Око скриншот из видео

2. Там же, на западе страны, находится, которая до 1995 года была военной базой. Находится она на вершине горы Томнатик на высоте 1565 метров над уровнем моря. Этот удаленный уголок Буковины - край Украинских Карпат, который все еще окутан туманом таинственности. Еще несколько лет назад станция “Памир“ считалась закрытым объектом. Стратегический объект очень хорошо “спрятали“ от посторонних взглядов. Найти эти футуристические купола-полусферы самостоятельно довольно непросто, поэтому лучше воспользоваться помощью местных проводников.

Радиолокационная станция "Памир" скриншот из видео

3. Есть невероятная красота и на севере страны. Неподалеку от Бердичева, в селе Старое Солотвино расположен. Находится необычный “островок любви“ посреди реки. Когда-то давно здесь построили домик. Сейчас это место - любимая локация для свадебных прогулок и фотосессий, ведь “остров любви“ с избушкой выглядит красиво в любое время, а деревья, растущие здесь, добавляют месту сказочности.

"Дом Рыбака" скриншот из видео

4. Невероятные места можно найти и в таком промышленном городе, как Кривой Рог. Созданный руками человека тамошний- крупнейший в Европе. В последние годы он набирает все большую популярность среди туристов, ведь он не только огромный, но и очень красивый. Здесь можно найти множество различных горных пород, благодаря чему карьер переливается множеством различных оттенков. Чем не каньоны Америки?

Карьер Ингулецкого горно-обогатительного комбината скриншот из видео

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5. Если же шум промышленного города - не для вас, можно насладиться тишиной в Хмельницкой области в селе Бакота, которое уже давно не существует. Это место называют украинской Атлантидой, ведь 40 лет назад его затопили при строительстве Днестровского гидроузла.

Бакота уже не первый год привлекает сотни отдыхающих. Туристы приезжают посмотреть на высокую каменную скалу Курник на берегу Днестра. А в местный пещерный скальный монастырь, построенный еще в 14-м веке, говорят, съезжались монахи с самого Тибета.

Село Бакота скриншот из видео

6. Съездите на. Об украинской пустыне сегодня знают, наверное, все. Олешковские пески являются самым крупным песчаным массивом в Европе. Они состоят из бескрайних барханов, которые местные жители называют “сугробами“, высотой около 5 метров. Появилось это чудо природы сравнительно недавно, в 19 веке. Из-за выпаса огромных стад овец здесь была уничтожена трава и освободились пески, а ветровая эрозия дала им возможность расширяться.

Олешковские пески скриншот из видео

7. А вот любителям мистики следует посетить. Это место называют одним из самых мистических в Украине. Говорят, что здесь можно встретить призраков австрийских военных, погибших 100 лет назад. На территории форта немало подземных ходов, казарма, арсенал и хозяйственные помещения. Ландшафт и пейзажи комплекса сейчас облюбовали кинематографисты.

Таракановский форт скриншот из видео

Больше о новом туристическом сезоне в Украине и мире и интересных маршрутах смотрите в видео:

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