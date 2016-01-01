Куда поехать летом 2021: лучшие направления в Украине и Европе

Давайте вместе разбираться, где можно отдохнуть летом 2021 года во время эпидемии коронавируса.

Куда поехать летом 2021 в Европе: Черногория depositphotos.com

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Уже второе лето украинцы и весь мир будут проводить в условиях пандемии. Несмотря на это, отдохнуть, оздоровиться и набраться сил хотят все. Ivona решила разобраться, где отдыхать летом 2021 в Украине и за ее пределами.

Куда поехать летом 2021 года: лучшие направления в Украине

Куда поехать летом 2021 в Украине: курорты Черного моря depositphotos.com Для многих летний отдых не мыслим без пляжей и загара, но это не беда, ведь в Украине есть два моря. Курорты Черного моря в Украине расположены в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Херсонской области много детских лагерей, так что можно туда отправить ребенка на отдых. Популярные курорты Херсонщины для семей и пар – Железный порт и Лазурное, в Николаевской области все стремятся отдохнуть в Коблево, ну а в Одесской – популярна и сама Южная Пальмира, так и Черноморск, Санжейка, Грибовка, Каролино-Бугаз, Затока, Курортное и другие поселки.

Куда поехать летом 2021 в Украине: курорты Азовского моря depositphotos.com Курорты Азовского моря пользуются популярностью у семей с детьми. Еще бы, ведь купальный сезон на Азовском море можно открывать чуть ли не с середины мая, ведь море не глубокое и быстро прогревается. Небольшая глубина – еще один плюс для отдыха с детьми на побережье Азовского моря, здесь можно спокойно отдыхать с детьми. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях есть много детских лагерей, так что можно отправить свои чада на отдых и самим поблизости отдохнуть. Популярными курортами в Донецкой области на Азовском море являются Мелекино, Белосарайская коса, Новая Ялта, Юрьевка и Урзуф, в Запорожской – Бердянск, Кирилловка, Степановка Первая, Коса Бирючий остров и Приморский посад, а в Херсонской – Геническ и Арабатская стрелка.

Куда поехать летом 2021 в Украине: Карпаты depositphotos.com Ну а тем, кто не может жить без гор, стоит отправиться в Карпаты. Хоть летом в Карпатах нет снега, устроить там незабываемый отдых проще простого. Если вы и на отдыхе хотите поддерживать хорошую форму – отправляйтесь в поход в горы. В украинских Карпатах есть аж шесть вершин двухтысячников: самая высокая Говерла (2061 метр), далее идут Бребенескул (2035,8 м), Поп Иван Черногрский (2028,5 м), Петрос (2022,5 м), Гутин Томнатик (2016,4 м) и Ребра (2001,1 м). Даже, если вы раньше не поднимались в горы, есть маршруты для новичков, так что и с первого раза можно покорить даже Говерлу. Для тех, кто интересуется историей рекомендуем заглянуть в заповедник «Галич» в Ивано-Франковской области и узнать историю главного города Галицко-Волынского княжества. Наслаждаться культурой, архитектурой кухней можно в любом из горных сел Ивано-Фраковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Экстрималам тоже найдется занятие по душе: в конце весны – начале лета можно сплавиться по Черемошу, в течение всего летнего сезона можно кататься по горам на джипах, а также на лошадях и даже полетать на небольших самолетах.

Куда поехать летом 2021 года: лучшие направления в Европе

Вероятность того, что все страны Европейского Союза вновь начнут принимать украинских туристов летом 2021 года невелика. Поэтому рассмотрим направления, доступные для украинцев по состоянию на май 2021. Итак, помимо Великобритании и Ирландии в список стран, куда могут поехать украинцы, включены некоторые балканские государства.

Куда поехать летом 2021 в Европе: Болгария depositphotos.com Популярная среди украинцев Болгария принимает украинских туристов и сегодня, правда, при пересечении государственной границы необходимо предъявить ПЦР-тест. Это правило действует по 31 мая включительно, так что есть надежда, летом отдохнуть в солнечной Болгарии можно будет и без тестов на коронавирус. Самые популярные курорты Болгарии – Созополь, Солнечный берег, Несебр, Равда, Албена, Золотые пески, Поморие и Святые Константи и Елена. Помимо релакса на черноморском побережье стоит посетить экскурсии, ведь большинство городов на побережье Болгарии имеют старинную и очень интересную историю, а исторический центр Несебра включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также не забудьте попробовать местную кухню и прихватить пару бутылочек местного вина домой.

Куда поехать летом 2021 в Европе: Черногория depositphotos.com А Черногория уже ждет украинских туристов, ведь страна еще с конца апреля отменила необходимость предъявлять тест на коронавирус при въезде. Самые известные морские курорты Черногории – это Будва, Свети Стефан, Бечичи, Котор, Рафаиловичи. Но и помимо пляжного отдыха в Черногории есть чем заняться: ценителям природы рекомендуем отправиться в Каньон Тары, местные невероятные красоты вас точно очаруют, не оставят равнодушными Скадарское озеро и Которский залив.

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