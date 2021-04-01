Копальхен: съесть и выжить

Копальхен – это северный «деликатес», который может привести к смерти простого европейца. Зато северные народы его очень любят.

Копальхен это мясо, которое ферментируется под просом несколько месяцев, а когда аромат трупного яда становится ощутим – блюдо нарезают тонкими кусочками и едят. Что интересно, у каждого народа севера для этого блюда используют разных животных.

Ненцы предпочитают заготавливать на зиму мясо оленей, чукчи – моржей или даже фаршированных чайками тюленей.

Как приготовить

Если вы на дальнем севере вам понадобится туша моржа/тюленя/оленя, если в Гренландии - можно обойтись и уткой. А если компания большая – можно приготовить и кита.

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Очень важно убедиться, чтобы животное было здоровым, т.е. найти мертвую тушу – не вариант, вы должны добыть еду самостоятельно и осмотреть все покровы - они должны быть целыми без видимых признаков ран или болезней. Например вы решили приготовить копальхен из тюленя. Проследите за зверем пару дней, нормально ли он себя ведет? Словите. Не кормите 4 дня, кишечник должен быть пуст. Задушите тюленя не повредив шкуру - это очень важно для будущего блюда.

Оттащите тушу в болото, погрузить и присыпать торфом, ветками и камнями. Не забудьте оставить какой-то маячок, а то болот много, а конкретный тюлень – один. Сейчас весна? Отлично, к октябрю копальхен будет готов. Важно – мясо нарезать тончайшими кусочками.

Особенности: если вы европеец и не имеете опыта жизни среди родственников-эскимосов или этнических северян, скорее всего, копальхен вас убьет.

Есть одна известная в узких кругах история, как самолет с топографами потерпел крушения где-то в северном регионе. Всего было 4 человека: пилот, 2 топографа и местный абориген. Чтобы спасти людей от голода абориген откопал капальхен и угостил. В живых остался только пилот.

Считается, что у народов севера врожденный иммунитет и подобное блюдо не может причинить им никакого вреда. Так что не испытывайте судьбу, и если вдруг, кто-то вам предложит отведать копальхен - просто откажитесь.

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