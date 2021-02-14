Погода на День святого Валентина 2021 в Украине: Прогнозы синоптиков

Кто победит: любовь или морозы?

Свидания и долгие прогулки на свежем воздухе возлюбленным, увы, придется отложить - в 2021 году ожидается один из самых холодных Дней святого Валентина за последние 100 лет. Какие погодные условия ожидают Украину на 14 февраля, читайте в прогнозе от Ivona.

Информационный портал “Погода и климат“ дает на День всех влюбленных следующий прогноз: температура будет колебаться от -9 до -16, ночью возможны незначительные осадки. Днем будет пасмурно и относительно безветренно.

По данным Gismeteo температурные прогнозы совпадают с предыдущими: -9...-16. Однако синоптики исключают возможность осадков и предполагают, что хмурая погода прояснится после обеда. Так что на 14 февраля, согласно этому прогнозу, можно ожидать сухой, ясный и морозный день.

Прогноз от Sinoptik несколько отличается от двух предыдущих: там уверены, что на День святого Валентина температура воздуха не поднимется выше -11 градусов, однако температурный минимум будет не таким низким - всего -14. Осадков не ожидается, но будет ветрено и хмуро.

Народный синоптик Леонид Горбань также сделал свой прогноз ко Дню влюбленных: по его мнению 14 февраля будет ясным и солнечным, без осадков. Средняя температура не опустится ниже -10. Однако уже к 15-му числу стоит ожидать значительных похолоданий.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.