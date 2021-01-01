Самые романтические места для уикенда 14 февраля

Ivona рассказывает о самых романтических местах в Украине, которые подходят для романтического уикенда .

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Если вы не хотите провести День святого Валентина со своей второй половинкой дома, то эта подборка романтических мест в Украине поможет вам с выбором локации для совместного путешествия.

Несмотря на зимний сезон и карантин, практически все туристические направления в Украине сейчас открыты для гостей. Кстати, путешествия – отличный подарок в канун Дня святого Валентина. Что еще можно подарить своей половинке смотрите этот список.

14 февраля День святого Валентина во Львове – куда сходить

https://www.instagram.com/sswanssia/

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Львов – фаворит среди влюбленных парочек для романтического уикенда и не только. Улочки этого красивого и богатого историей города подарят праздничное настроение и незабываемые эмоции. Во Львове есть множество тематических кафе, ресторанов с разными кухнями мира, а также с традиционными вкусными галицкими блюдами.

https://www.instagram.com/sswanssia/

14 февраля 2021 года во Львове в помещении оперного театра оркестр LORDS OF THE SOUND сыграет специальную программу с саундтреками из романтических кинолент, а также мировые шлягеры. В период с 12 по 14 этого месяца есть выбор концертов, так что обязательно обратите внимание на афишу для вечернего променада.

Достопримечательности Львова: площадь Рынок, Высокий замок, Оперный театр, Армянская церковь, ратуша, мастерская шоколада, Кафедральный латинский собор.

14 февраля День святого Валентина в Полтаве – куда сходить

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Полтава – романтичный и уютный город, где можно провести 14 февраля: прогуляться по центральной пешеходной улице, а потом согреться в уютном кафе и после продолжить знакомство с городом.

Турагенства предлагают двухдневный тур в Полтаву на День влюбленных, с посещением музея свадьбы. Кроме того, обещают организовать экскурсию по городу, заехать в Диканьку и устроить мастер-класс в музее гончарства. На этот тур, кстати, можно заказать подарочный сертификат.

Достопримечательности Полтавы: смотровая площадка “Белая беседка“, Круглая площадь, Сампсониевская церковь, художественный музей и филармония.

14 февраля День святого Валентина в Одессе – куда сходить

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Зимний уикенд у моря – это безумно романтично. В Одессе 14 февраля можно не только подышать морским воздухом, но и насладиться вкусной местной кухней, открыть для себя одесский юмор и сделать красивые фото на память с любимым человеком.

14 февраля в театре «Маски» состоится комедия «Ромео и Джульетта». В главных ролях звездные одесситы Георгий Делиев, Борис Барский, Наталья Бузько. Все концертно-театральные мероприятия проходят с учетом карантинных ограничений. Разделите вечер позитивных эмоций с любимым человеком!

Достопримечательности Одессы: улица Дерибасовская, Потемкинская лестница, пассаж, Одесский оперный театр, Приморский бульвар, Греческий парк.

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