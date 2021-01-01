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Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»

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Узнайте, какая процедура досрочного прекращения самоизоляции, если вы прилетели из страны, которая входит в «красную зону» .
Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
freepik.com

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«КП в Украине» ссылаясь на Центр общественного здоровья опубликовало пошаговую инструкцию на случай, если у украинцев нет желания и возможности сидеть дома две недели на самоизоляции после возвращения из-за границы.

Итак, что нужно для досрочного прекращения самоизоляции, если вы вернулись из страны, входящую в «красную зону»:

  • Сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины. в стране существует определенный перечень лабораторий, имеющих доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, доступа к системе не имеют, а значит не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение “Дій вдома“;
  • Подождать, пока лаборатория введет данные результате теста. При этом номер телефона, указанный человеку во время тестирования, должен соответствовать номеру, для которого включено приложение “Дій вдома“, и должен быть записан в правильном формате;
  • В ЦОЗ подчеркнули, что любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестировании, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные по телефоном и т.д., во внимание не принимаются. Кроме того, на каждого человека, сдававшего ПЦР-тест, должен быть отдельный номер телефона (допускается иностранный). За корректность / оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирования. Для справок: отдел организации лабораторной работы ЦОЗ – 044 294 64 99;
  • Данные электронной платформы синхронизируются с сервисом “Дій вдома“ автоматически. Синхронизация происходит ежечасно, без выходных.  Если у человека возникли вопросы относительно ввода или редактирования данных, ему нужно обратиться в лабораторию, выполнившую тестирование.

Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
freepik.com

Кстати, зимний отпуск можно с удовольствием провести и в Украине. Ранее Ivona рассказывала о самых бюджетных горнолыжных курортах Украины, а также, где в Киеве находятся главные новогодние локации.

Если вы все-таки выбрали другую страну для зимних каникул, то вам важно знать следующую информацию:

  • По всем вопросам работы “Дій вдома“ нужно обращаться в Министерство цифровой трансформации, который является администратором приложения;
  • По вопросам порядка пересечения границы нужно обращаться в Государственную пограничную службу Украины;
  • Если есть результаты негативного теста ПЦР, сделанного за рубежом (есть информация на английском или украинском), но пограничники заставили установили приложение “Дій вдома“, то нужно сделать запрос в Центр общественного здоровья в адрес contact@phc.org.ua.

Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, вернувшимся из «красной зоны»
facebook.com

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Теги: Коронавирус, covid 19, красная зона
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Источник: ivonа bigmir)net

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