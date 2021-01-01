Узнайте, что вы можете просить у отельеров, и не бояться, что с вас возьмут за эти услуги деньги .

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Ivona продолжает рассказывать о всех нюансах с которыми можно столкнуться в отпуске. Недавно делились информацией о том, что можно и нельзя забирать туристу из гостиницы при выселении.

А сегодня приоткроем главные фишки от заядлых туристов, благодаря которым вы сможете воспользоваться услугами и не волноваться, что вам выставят за них счет.

Трансфер

Вам обязаны предоставить эти услуги даром: главные секреты отелей freepik.com

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Как правило, в сетевых отелях с мировым именем, всегда есть такая опция, как трансфер. Всегда уточняйте перед вашим заездом, предоставляют ли они возможность встретить вас и забрать из аэропорта. Так, вы можете сэкономить на местном такси или же избавиться от рутинной дороги с чемоданами в общественном транспорте.

Чай круглосуточно

Вам обязаны предоставить эти услуги даром: главные секреты отелей freepik.com

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Если вы проводите отпуск в отеле, где не предусмотрена услуга “все включено“, то можно заварить себе бесплатный горячий чай в любое время суток. Обратите внимание на наличие бесплатных пакетиков чая в тумбочке, кипяток же можно попросить у администратора на ресепшене.

Пробуждение с ресепшена

Очень удобная и полезная услуга, особенно, если у вас был насыщенный день и вы крепкого уснули. К примеру, на утро вам нужно в аэропорт или на экскурсию, то со стойки регистрации вам перезвонят и удостоверится, что вы проснулись. Главное, не забудьте повторительно попросить об этом администратора.

Отправка почты

Вам обязаны предоставить эти услуги даром: главные секреты отелей freepik.com

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Да, возможно, не сильно сейчас популярная услуга, но очень душевная. В частности, если отправить открытку или письмо своим родным или друзьям. Конверт, марки и саму открытку придется покупать, а персонал отеля может бесплатно отнести письмо на почту и отправить его.

Комната для хранения багажа

Практически в каждом отеле вы можете попросить оставить свой багаж, у них есть специальные для этого комнаты для хранения багажа. Не стесняйтесь интересоваться какой-либо информацией, помните, что вы у них в гостях, и вы не можете знать обо всех их сервисах и услугах.

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