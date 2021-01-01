Узнайте, что разрешено забрать с собой из гостиницы при выселении, и чего категорически нельзя .

Как не опозориться в отпуске: что можно туристу забрать из отеля freepik.com

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Несмотря на пандемию, некоторым все же удается путешествовать. Как правило, сейчас открыты теплые страны для отпусков, а вот Европа пока закрыта на жесткий карантин.

Отели с системой «все включено» предоставляют разные банные принадлежности, халат, тапочки и прочее. Правда, вот не все можно брать с собой при выселении, а только разрешено пользоваться на время проживания в гостинице.

Ivona расскажет, что можно, и чего нельзя брать с собой из отеля.

Как не опозориться в отпуске: что можно туристу забрать из отеля freepik.com

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Итак, из гигиенических принадлежностей вы можете забрать следующие вещи: мыло, гель, набор шампуней, зубную щетку и пасту, шапочку для душа, а также миниатюрные наборы для шитья.

Если в вашем номере были одноразовые тапочки, и вы ими не пользовались – забирайте при желании. Подарочную продукцию с лого отеля: сувениры, ручки, блокноты, пакетированный чай, кофе и прочее также можно прихватить с собой.

Как не опозориться в отпуске: что можно туристу забрать из отеля freepik.com

Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, не стоит поддаваться соблазну и забирать из номера посуду, пепельницу, кружки, бокалы. Это касается и техники: лампочки, батарейки, пульты, чайник и так далее.

Все, что относится к элементу декора, плюс халаты, постельные и ванные полотенца должны оставаться в номере. Когда вы сдаете ключ на рецепшн, горничная проверит вашу комнату, и обязательно первым делом обратить на эти принадлежности внимание.

Как не опозориться в отпуске: что можно туристу забрать из отеля freepik.com

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Учтите, если вы выносите то, что не подложит выносу из гостиничного номера – это приравнивается к краже. Вам не нужны проблемы в этой стране, потому что это чревато не только скандалом, но и вызовом полиции.

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