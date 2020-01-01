В этом году самое популярное украинское тревел-шоу “Мир наизнанку” празднует масштабный юбилей .

Читай также: Зимний отдых 2020: ТОП-3 горнолыжных курортов Украины

За 10 лет существования тревел-шоу Дмитрий Комаров успел исследовать десятки самых диких и отдаленных от цивилизации уголков планеты

11 декабря 2010 года в эфире канала “1+1” вышел первый выпуск тогда еще новой программы не просто о путешествиях, а о жизни в самых экзотических и труднодоступных уголках планеты. За 10 лет бессменный ведущий и автор программы Дмитрий Комаров вместе с оператором Александром Дмитриевым успел побывать в 15 странах и снять 11 сезонов тревел-шоу, показывая зрителям ту самую “изнанку”.

«Миру наизнанку» - 10 лет: в каких экзотических странах успел побывать Дмитрий Комаров пресс-служба

Во время продолжительных экспедиций команда “Мира наизнанку” спускалась в кратеры действующих вулканов в Индонезии, преодолевала «дорогу смерти» в Боливии, покорила гималайскую вершину Айленд-Пик в Непале, Килиманджаро в Танзании и Уайна Потоси в Боливии, а также испытала на себе самые опасные профессии мира – от ловли крокодилов в непроходимых амазонских джунглях до сбора меда диких гималайских пчел на 100-метровой скале.

Пока команда “Мира наизнанку” готовит для всех зрителей особенный сюрприз в честь 10-летия, предлагаем вспомнить, в каких самых экзотических странах за это время успел побывать Дмитрий Комаров.

«Миру наизнанку» - 10 лет: в каких экзотических странах успел побывать Дмитрий Комаров пресс-служба

Камбоджа - ядовитые тарантулы

Самый первый сезон программы “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров снимал в экзотической стране Камбодже.

﻿Камбоджа – одна из моих любимых стран. Когда друзья спрашивают: «Куда бы поехать, чтобы дешево, экзотика и «крышу сносило»? Плюс что-нибудь познавательное». В таких случаях я даю ответ – Камбоджа, - рассказывает Дмитрий.

Зрителю из этого сезона больше всего запомнилась шокирующая кулинария. Например, гигантские ядовитые тарантулы «опыни» с сантиметровыми зубами. Ловить их нужно руками, но брать за спинку, чтобы паук не вывернулся и не укусил. Потом, как картошку фри, этих гигантов жарят в масле и целиком едят.

«Миру наизнанку» - 10 лет: в каких экзотических странах успел побывать Дмитрий Комаров пресс-служба

Индия - “дом ожидания смерти” и крематорий на берегу Ганга

Читай также: Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей

В одном из самых впечатляющих мест в Индии, городе Варанаси на берегу Ганга, Дмитрий Комаров был не раз. Это самый большой в мире крематорий под открытым небом. Индуисты считают, что если ты умер в Варанаси – цикл рождений и смертей заканчивается, наступает мокша. Это что-то вроде нирваны у буддистов – высшее состояние, абсолютно, то, к чему стремится индуист.

Также здесь есть еще одно особое место, от которого пробегают мурашки по коже, - “дом ожидания смерти”. Те, кто болеют или чувствуют приближение смерти, специально приезжают в Варанаси, чтобы дождаться конца именно там.

«Миру наизнанку» - 10 лет: в каких экзотических странах успел побывать Дмитрий Комаров пресс-служба

Остров Новая Гвинея - дом на дереве в племени караваев

Один из самых ярких репортажей, которые запомнились телезрителям надолго, Дмитрий Комаров снял во время путешествия на остров Новая Гвинея, в индонезийской провинций Папуа. Именно там живет неконтактное племя бывших каннибалов - караваи. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев прожили в диком племени почти месяц, чтобы построить вместе с ними дом на дереве.

Мне пришлось взять колоссальный набор батареек, потому что заряжаться было просто негде. Я неделями не спал в кровати, не пользовался компьютером и не был в душе. Привык пить оранжевую воду из реки, предварительно прокипятив ее, и питаться вермишелью быстрого приготовления. После такого простые и банальные вещи, вроде чистой постели и теплой воды в душе, начинаешь ценить особенно, - делился впечатлениями Дмитрий Комаров.

Вьетнам - город на воде

Читай также: Новый год 2021 в Киеве: Как будет выглядеть главная елка страны

Во Вьетнаме команда “Мира наизнанку” продолжила практику длительного проживания в поселениях этнических народностей. Дмитрий Комаров познакомился с традициями племени мнонгов, вместе с которыми отправился в большую экспедицию и попытался поймать в джунглях дикого слона. Кроме впечатляющих традиций диких племен, во вьетнамском сезоне ведущий учился разводить лобстеров и устриц, устраивал гонки велорикш и заплывы на плетенных лодках-тазиках, а также показал поселение, которое расположилось прямо на реке. Дмитрий Комаров исследовал, какая она - вьетнамская жизнь на плаву, когда каждый день на работу, в школу или на рынок нужно не идти, а грести.

«Миру наизнанку» - 10 лет: в каких экзотических странах успел побывать Дмитрий Комаров пресс-служба

Африка - восхождение на Килиманджаро

В сезоне, посвященном Африке, зрители никогда не забудут восхождение на Килиманджаро и самый первый рассвет на вершине - одно из самых красивых зрелищ в мире. Дмитрий Комаров признался, что это восхождение ломает все стереотипы об альпинизме:

Это можно назвать пятизвездочным альпинизмом. Меня и оператора сопровождали целых 13 человек персонала. Они несли с собой раскладные столы, кресла, стеклянную посуду, шампанское и деликатесы, а повар каждый день готовил для нас сюрприз.

Также в Африке “Мир наизнанку” побывал в гостях у народности мурси. Женщины этого племени носят тарелки в губах в качестве украшения, а мужчины часто вооружены “до зубов”.

«Миру наизнанку» - 10 лет: в каких экзотических странах успел побывать Дмитрий Комаров пресс-служба

Боливия - “дорога смерти” и великая Амазонка

В Боливии вместе с Дмитрием Комаровым миллионы украинцев побывали на озере Титикака, увидели неземные пейзажи Лунной долины и провели несколько дней на удивительном солончаке Уюни. В боливийском сезоне команда украинских путешественников летала над Амазонкой, проехалась по “дороге смерти”, охотилась на крокодилов и пираний, прошла по следам Че Гевары и установила украинский флаг на легендарной вершине Уайна-Потоси на высоте 6088 метров.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.