Ведущие Нового канала собрали самое интересное о мечети Чамлыджа и поделились эксклюзивными фактами с Ivona.

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Ведущие Нового канала Макс Узол и Ольга Манько имеют свой тревел-блог на YouTube. Там они, как правило, путешествуют по Украине, и вот впервые представили видео из-за границы. Показали свою поездку в Стамбул. Самой яркой и величественной достопримечательностью, которую они посетили, стала мечеть Чамлыджа. Что о ней нужно знать? Читайте ТОП-10 фактов.

1. Известно, что Стамбул делится на две части – европейскую и азиатскую. Поэтому Чамлыджа находится в районе Ускюдар, на азиатской стороне.

2. Мечеть Чамлыджа – самая большая в Стамбуле, да и во всей Турции. Она имеет 6 минаретов. Территория – 57 квадратных метров. Площадь самой мечети – 15 тысяч квадратных метров, она вмещает внутри 25 тысяч человек. Если считать с дворами, то целых 60 тысяч прихожан – это почти как Олимпийский.

ТОП-10 фактов о самой большой мечети Турции Пресс-служба

3. Ее открыли достаточно недавно – весной 2019 года. Поэтому там еще пахнет свежим ремонтом, а также есть современные штуки. Например, эскалатор. Вы такое когда-нибудь видели?

4. Проект мечети создавали две женщины, поэтому там все сделано для удобства женщин. Например, отдельная зона для молитвы и детская комната.

5. Строительство длилось 6 лет. А потратили на это 110 миллионов долларов.

ТОП-10 фактов о самой большой мечети Турции

6. Мечеть расположена на высоком холме Стамбула, который также называется Чамлыджа. Еговысота – 268 метров, поэтому сооружение видно почти со всех уголков города.

7. На входе в мечеть ведущие разделились, ведь мужчины и женщины там молятся отдельно. Мужчин пускают на первый этаж, а женщин просят подниматься на балкон. Правда, впоследствии Оля увидела, что внизу есть много женщин и детей, которым не делают замечаний, поэтому спустилась к Максу и рассмотрела здание еще и снизу.

8. Ковер мечети Чамлыджа – один из самых больших в Турции. Его площадь – 17 тысяч квадратных метров, и при этом он цельный, а не собран из нескольких частей. Самое интересное, что ковер – ручной работы.

ТОП-10 фактов о самой большой мечети Турции Пресс-служба

9. На куполах написано 16 имен Аллаха – это столько государств учредили турки за свою историю. Также символична высота купола – 72 метра. Именно столько национальностей проживает на территории Стамбула. А его диаметр – 34 метра. И тоже не просто так – это почтовый индекс Стамбула.

10. Мечеть Чамлыджа – это большой культурно-просветительский комплекс. Там есть библиотеки, художественные галереи, конференц-залы, крытая парковка на 3,5 тысячи автомобилей и даже бомбоубежище.

ТОП-10 фактов о самой большой мечети Турции

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