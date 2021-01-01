ТОП-10 фактов о самой большой мечети Турции

ТОП-10 фактов о самой большой мечети ТурцииЭксклюзив
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Ведущие Нового канала Макс Узол и Ольга Манько имеют свой тревел-блог на YouTube. Там они, как правило, путешествуют по Украине, и вот впервые представили видео из-за границы. Показали свою поездку в Стамбул. Самой яркой и величественной достопримечательностью, которую они посетили, стала мечеть Чамлыджа. Что о ней нужно знать? Читайте ТОП-10 фактов.
1. Известно, что Стамбул делится на две части – европейскую и азиатскую. Поэтому Чамлыджа находится в районе Ускюдар, на азиатской стороне.
2. Мечеть Чамлыджа – самая большая в Стамбуле, да и во всей Турции. Она имеет 6 минаретов. Территория – 57 квадратных метров. Площадь самой мечети – 15 тысяч квадратных метров, она вмещает внутри 25 тысяч человек. Если считать с дворами, то целых 60 тысяч прихожан – это почти как Олимпийский.
4. Проект мечети создавали две женщины, поэтому там все сделано для удобства женщин. Например, отдельная зона для молитвы и детская комната.
5. Строительство длилось 6 лет. А потратили на это 110 миллионов долларов.
7. На входе в мечеть ведущие разделились, ведь мужчины и женщины там молятся отдельно. Мужчин пускают на первый этаж, а женщин просят подниматься на балкон. Правда, впоследствии Оля увидела, что внизу есть много женщин и детей, которым не делают замечаний, поэтому спустилась к Максу и рассмотрела здание еще и снизу.
8. Ковер мечети Чамлыджа – один из самых больших в Турции. Его площадь – 17 тысяч квадратных метров, и при этом он цельный, а не собран из нескольких частей. Самое интересное, что ковер – ручной работы.
10. Мечеть Чамлыджа – это большой культурно-просветительский комплекс. Там есть библиотеки, художественные галереи, конференц-залы, крытая парковка на 3,5 тысячи автомобилей и даже бомбоубежище.
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