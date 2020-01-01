Эксперты рассказали, на что повлияет закрытие границ Украины для иностранцев

С 28 августа иностранцам запрещен въезд в Украину на месяц из-за коронавируса.

Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам из-за ситуации с коронавирусом. В программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, какие последствия из-за этого решения могут быть для нашей страны.

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Кабинет Министров на месяц запретил въезд иностранцам из любых стран. Причиной назвал: ухудшение ситуации с коронавирусом. Но далеко не всем гостям из-за рубежа путь в Украину закрыт.

«Разрешили тем, у кого есть вид на жительство, тем, у кого есть разрешение на работу, тем, кто учится в Украине. Эти люди сдают тест и прилетают», – комментирует политолог Борис Тизенгаузен в программе «Ранок з Україною».

А еще около 40-ка тысяч иностранных студентов, обучающихся в Украине, не вернулись из летних каникул, но скоро вернутся. По словам политолога, вернуться смогут студенты из совершенно разных стран: красной, желтой или зеленой зоны.

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Поэтому такая причина, как угроза ухудшения ситуации с коронавирусом, выглядит не очень убедительно, говорят эксперты. На самом деле, от такого решения страдают украинцы.

«Наши гостиницы, рестораны, магазины не получат тех доходов, на которые они рассчитывали. Потенциал таких потерь я оцениваю примерно в 4-5 миллиардов гривен в месяц», – комментирует экономист Александр Савченко в эфире канала «Украина».

Но сильнейший удар, в который раз испытывает все же сфера туризма.

«Это Одесса. В Одессу приезжали очень много людей из-за границы. Это Львов. Существует такое понятие, как деловой туризм. Это и посмотреть, что такое Украина – Киев, Одесса, Львов, Харьков, и провести конференцию, семинар и деловой туризм – он по потенциалу даже больше. Здесь мы тоже теряем», – отмечает экономист.

Одно из туристических мест, которое существует за счет именно иностранных туристов – Чернобыль. В карантин тысячи иностранцев ежедневно посещали эту историческую достопримечательность. А это миллионные доходы! Организаторы туров в Чернобыль уже забили тревогу и требуют пересмотра постановления.

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Но все же наши границы закрыты не для всех зарубежных стран: жители Беларуси смогут и в дальнейшем въезжать в Украину. Это личная просьба Владимира Зеленского, чтобы помочь белорусам, которые пострадали из-за последних событий у себя на родине.

Ранее мы назвали три “инстаграмних“ места на Херсонщине, которые стоит посетить.

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