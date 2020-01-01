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Топ-3 самых "грязных" профессии от ведущих "У кого больше?"

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О каких профессиях идет речь?
Топ-3 самых "грязных" профессии от ведущих "У кого больше?"
Топ-3 самых "грязных" профессии от ведущих "У кого больше?"
depositphotos.com

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Больше месяца шестерка ведущих реалити «У кого больше?» (Новый канал) путешествовала по странам Азии и Африки в поисках заработка. Перебирать работами им не приходилось – брались за любые. И даже составили список из трех профессий, которые толерантно назвали самыми грязными. Ведь ведущим Нового канала пришлось иметь дело с фекалиями. Для чего их используют в разных странах мира?

  • Сборщики ценного «сырья» на Шри-Ланке

Топ-3 самых
Топ-3 самых "грязных" профессии от ведущих "У кого больше?"
Пресс-служба

Да-да, вы все правильно поняли. На Шри-Ланке в качестве сырья используют фекалии. Но не любые, а слоновьи. Там они ценятся на вес золота, ведь идут на производство дорогой бумаги и сувениров для туристов. Ведущей «У кого больше?» Алине Мисечко пришлось собственноручно собирать такое нетипичное для украинцев сырье и даже выручить за эту работу несколько рупий (валюта Шри-Ланки – прим.ред.).

– Шри-Ланка – страна слонов. Поэтому все, что с ними связано, можно очень хорошо продать, – объясняет Алина. – Так, местные решили не пренебрегать даже фекалиями и придумали, как их использовать. Моя задача состояла в том, чтобы собирать эти какашки на дороге руками и складывать в пакет (улыбается).

Можем себе это только представить...

  • Ассенизатор по-мадагаскарских

Топ-3 самых
Топ-3 самых "грязных" профессии от ведущих "У кого больше?"
Пресс-служба

На Мадагаскаре ассенизаторы делают такую же работу, как и в Украине. Однако то, как они ее делают, удивило еще одну ведущую реалити «У кого больше?» – Олю Манько – сильнее всего.

– Если у нас работают специальные машины, которые, простите, всасывают фекалии, то в Африке люди делают это вручную, – описывает девушка. – Именно это меня больше всего и удивило. Ну очень противно, словами не передать.

И несмотря на это работа ассенизатора на Мадагаскаре считается одной из самых престижных, и платят за нее очень хорошо. Потому что выгребную яму в Африке могут позволить себе только богатые, а, значит, платежеспособные люди.

  • Индийский формирователь «блинов»

Топ-3 самых
Топ-3 самых "грязных" профессии от ведущих "У кого больше?"
Пресс-служба

Еще одно необычное применение для фекалий придумали в Индии. Там их используют в качестве топлива. И занимаются лепкой «блинов» из коровьих отходов исключительно женщины.

– Чтобы вы себе представляли, есть огромная поляна при коровьей ферме, на которой женщины просто сидят и лепят из дерьма блины, – рассказывает Валентин Чернявский, ведущий «У кого больше?» – проекта, который уже через несколько дней покажет Новый канал. – Раньше это была очень популярная работа, потому что таким образом отапливать дома нужно было всем. Сейчас же за нее платят копейки.

Но если искать позитив в таком занятии, то это будет коллектив, признается Валентин. Уж слишком ему понравилось быть единственным мужчиной в женской компании.

Что пришлось пережить, какие профессии осваивали и какие неожиданности ждали ведущих «У кого больше?» Узнать об этом можно будет уже через несколько дней – премьера реалити на Новом канале запланирована на 31 августа!

Напомним, «У кого больше?» – это новый проект от Нового канала. По правилам которого ведущие отправляются в экзотические страны Азии и Африки, где начинают соперничество. Они спорят, кто за три дня заработает больше денег. Для этого каждый день осваивают новую профессию. Первую ищут еще в Украине, вторую находят на месте, а третью для них выбирает соперник. Самая интересная история разворачивается вокруг именно третьей работы. Потому что обычно конкурент выбирает самое опасное и самое отвратительное занятие, чтобы его соперник не справился и таким образом в итоге заработал меньше денег.

Ведущие реалити «У кого больше?» – Анна Олицкая и Анастасия Кошман, Максим Узол и Ольга Манько, Валентин Червнявский и Алина Мисечко. Именно такими парами они и будут соревноваться.

Ранее мы писали о неожиданных профессия участниц “Супер топ-модели по-украински“.

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