Советы для путешествий за границу во время пандемии коронавируса

Азарт перед предстоящим путешествием не сравнить ни с чем. Уже на этапе упаковки чемодана мыслями погружаешься в отдых. В эйфории грядущих эмоций сложно думать о каких-то серьезных вещах, особенно о возможных форс-мажорах. Но, если в докарантинное время к безопасности туристу следовало относиться серьезно, сейчас внимание к ней повышено вдвойне. Популярный маркетплейс hotline.finance дает рекомендации, о чем необходимо позаботиться украинцам перед тем, как сесть в самолет и отправиться за границу.

Совет №1. С осторожностью выбирайте маршрут

Многие туристические места остаются все еще под замком для украинцев. Однако можно встретить открытую продажу билетов на авиарейсы в направлениях, которые для нас под табу. Чтобы не попасть впросак, проверяйте актуальный статус карантинных ограничений в стране пребывания с помощью интерактивной карты от МИД . Делать это нужно регулярно даже на отдыхе, чтобы держать руку на пульсе в вопросе границ. Сведения постоянно обновляются. И если сегодня проезд свободный, то завтра дела могут обстоять по другому. Учитывайте это при покупке билетов на самолет. Собираясь посетить ближнее зарубежье, возможно, лучше рассмотреть передвижение на собственном авто.

Интерактивная карта от МИД Пресс-служба

Совет №2. Не спешите заранее заказывать авиабилеты и отель

Украинцы привыкли, что места нужно заблаговременно выкупать дабы сэкономить. Сегодня же лучше переплатить за уверенность в бронировании. Компании не спешат сразу возвращать средства при отмене брони. Распространенная практика — перенос дат. Но ни вы, ни кто-либо другой не знает точного периода. Повезет, если задержка произойдет на неделю-другую. Не исключено, что придется ждать и несколько месяцев.

Совет №3. Проверьте состояние здоровья и постарайтесь ограничить контакт перед поездкой

Самоизоляция и контроль своего здоровья повысят вероятность того, что в отпуск вы отправитесь «чистым». Особенно важно понаблюдать за собой людям с хроническими болезнями. При необходимости обратитесь к семейному доктору.

Совет №4. Запаситесь качественной страховкой, покрывающей COVID-19

Страховка всегда была обязательным документом для путешественников. Зачастую украинцы ограничивались эконом полисом с базовыми опциями. Во время пандемии без расширенной программы не обойтись. Выбрать подходящий вариант по услугам и цене можно через агрегатор hotline.finance без посещения СК. Сервис помогает клиентам в режиме онлайн ознакомиться с продуктами топовых страховщиков и оформить договор тут же на сайте. Так, например, в Турцию стоимость страховки для выезда за границу на 10 дней стартует от 230 грн для одного человека. Также не лишним будет расширить лимит покрытия до 50 000 $/€. Рекомендуем также приобретать полис с покрытием при задержке или отмене рейса и с компенсацией услуг связи. Это наиболее частые риски, которые возникают во время путешествий.

Туристическая страховка от COVID-19 на hotline.finance Пресс-служба

Личная безопасность находится только в ваших руках. Если чувствуете симптомы инфекции, сразу же связывайтесь с ассистансом. Контакты указаны в полисе. Не занимайтесь самолечением. Это может плохо закончиться.

Совет №5. Положите в ручную кладь 2-3 маски

Даже если полет длится меньше 3 часов, берите в расчет время в аэропорту. Выгодно иметь с собой многоразовые тканевые маски.

Медицинские маски Пресс-служба

Совет №6. Не берите много наличности. Храните средства на банковской карте

За границей вы не почувствуете дискомфорт при отсутствии бумажных денег. Купить входные билеты в музей, проездной билет или расплатиться в кафе без проблем можно пластиком. Денег не должно быть в аккурат, отложите что-то на черный случай.

По возвращению домой не забудьте выдержать карантин.

Поради для подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу

Азарт перед майбутньою подорожжю не порівняти ні з чим. Уже на етапі пакування валізи думками занурюєшся у відпочинок. В ейфорії прийдешніх емоцій складно думати про якісь серйозні речі, особливо про можливі форс-мажори. Але якщо в докарантинний час турист повинен був серйозно ставитися до безпеки, то зараз увага до неї має бути вдвічі більша. Популярний маркетплейс hotline.finance дає рекомендації, про що необхідно подбати українцям перед тим, як сісти в літак і відправитися за кордон.

Порада № 1. З обережністю вибирайте маршрут

Багато туристичних місць все ще залишаються під замком для українців. Однак можна зустріти відкритий продаж квитків на авіарейси в напрямках, які для нас під табу. Щоб не потрапити в халепу, перевіряйте актуальний статус карантинних обмежень в країні перебування за допомогою інтерактивної карти від МЗС. Робити це потрібно регулярно навіть на відпочинку, щоб тримати руку на пульсі у питанні кордонів. Дані постійно оновлюються. І якщо сьогодні проїзд вільний, то завтра справи можуть скластись інакше. Враховуйте це при покупці квитків на літак. Збираючись відвідати ближній закордон, можливо, краще розглянути пересування на власному авто.

Интерактивная карта от МИД Пресс-служба

Порада №2. Не поспішайте заздалегідь замовляти авіаквитки і готель

Українці звикли, що місця потрібно завчасно викуповувати, щоб заощадити. Сьогодні ж краще переплатити за впевненість у бронюванні. Компанії не поспішають відразу повертати кошти при скасуванні замовлення. Поширена практика — перенесення дат. Але ні ви, ні будь-хто інший не знає точного періоду. Пощастить, якщо затримка відбудеться на тиждень-другий. Не виключено, що доведеться чекати і кілька місяців.

Порада №3. Перевірте стан здоров'я і постарайтеся обмежити контакт перед поїздкою

Самоізоляція і контроль свого здоров'я підвищать ймовірність того, що у відпустку ви вирушите «чистим». Особливо важливо поспостерігати за собою людям з хронічними хворобами. При необхідності зверніться до сімейного лікаря.

Порада №4. Запасіться якісною страховкою, що покриває COVID-19

Страховка завжди була обов'язковим документом для мандрівників. Найчастіше українці обмежувалися економ полісом з базовими опціями. Під час пандемії без розширеної програми не обійтися. Вибрати відповідний варіант за послугами та ціною можна через агрегатор hotline.finance без відвідування СК. Сервіс допомагає клієнтам в режимі онлайн ознайомитися з продуктами топових страховиків і оформити договір відразу на сайті. Так, наприклад, до Туреччини вартість страховки для виїзду за кордон на 10 днів стартує від 230 грн для однієї людини. Також не зайвим буде розширити ліміт покриття до 50 000 $ / €. Рекомендуємо також купувати поліс з покриттям при затримці або скасуванні рейсу і з компенсацією послуг зв'язку. Це найчастіші ризики, які виникають під час подорожей.

Туристическая страховка от COVID-19 на hotline.finance Пресс-служба

Особиста безпека — тільки у ваших руках. Якщо відчуваєте симптоми інфекції, відразу ж звертайтеся до асистансу. Контакти вказані у полісі. Не займайтеся самолікуванням. Це може погано закінчитися.

Порада №5. Покладіть в ручну поклажу 2-3 маски

Навіть якщо політ триває менше ніж 3 години, візьміть до уваги час в аеропорту. Вигідно мати з собою багаторазові тканинні маски.

Медицинские маски Пресс-служба

Порада №6. Не беріть багато готівки. Зберігайте кошти на банківській картці

За кордоном ви не відчуєте дискомфорт при відсутності паперових грошей. Купити вхідні квитки в музей, проїзний квиток або розплатитися в кафе без проблем можна пластиком. Грошей не повинно бути в акурат, відкладіть щось на чорний випадок.

По поверненню додому не забудьте дотриматись карантину.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине