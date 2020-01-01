Ровенская область: Неожиданные локации, которые должен посетить каждый

Ведущие тревел-проекта "У кого больше?" (Новый канал) продолжают открывать необычные места Украины.

Недавно супруги-ведущие Нового канала Оля Манько и Максим Узол завели блог на YouTube, в котором показывают необычные и привлекательные места Украины. В свежих выпусках они посетили Ровенскую область и были приятно удивлены - путешественники даже подумать не могли, что попадут на столько красивых локаций. Одна из них - Белевское городище в селе Белев.

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На холмах часто устраивают свадебные фотосессии и пикники. Но вот за пределами Ровенской области об этом месте мало кто слышал.

- Белевское городище - пока что не очень распиаренное место, но популярное среди местных жителей. Это огромная зеленая поляна с холмами. Выглядит это невероятно красиво, - говорит Оля Манько. - Я вообще не люблю сравнивать украинские места с иностранными и называть их “украинский Париж“, “украинская Венеция“ и так дальше, но здесь я реально чувствую себя, как в Исландии.

Белевское городище Пресс-служба

Еще одно красивое место, которое удалось разыскать ведущим-путешественникам, - Таракановский форт (его еще называют Дубенским фортом) в селе Тараканов. Это сооружение было построено в конце ХІХ столетия с целью защиты железной колеи Львов-Киев, но ни разу для этого не понадобилось. Поэтому долгое время здесь находились военные склады и тюрьма для пленных.

- Это, наверное, самое монументальное и загадочное место в Ровенской области. О нем ходит множество легенд, говорят даже, что тут видят призраков, - рассказал Максим Узол.

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Информация для тех, кто собирается в Тараканов: на въезде в форт с 10-11 утра стоят гиды, которые за 300 грн с группы водят экскурсии. Но по локации можно походить и одному. Правда, если выберете такой вариант, рискуете долго искать вход в форт, поэтому запоминайте: это большой туннель, над которым стоит крест.

Таракановский форт Пресс-служба

Как попасть на Белевские холмы и в Таракановский форт, вы можете узнать, посмотрев свежий влог Оли и Максима на YouTube-канале “КАМОН“:

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