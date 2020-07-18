Загорелся один из крупнейших готических соборов Франции - видео
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Во городе Нант на западе Франции сегодня, 18 июля загорелся один из самых известных средневековых храмов - кафедральный собор Петра и Павла. Возгорание произошло утром - около половины девятого по киевскому времени. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По состоянию на сейчас, пожар еще не погасили, притом, что с огнем борются около 70 пожарных.
К слову, собор Святых Петра и Павла возводили в течение 457 лет - с 1434 по 1891 год.
Он является одним из крупнейших готических соборов Франции - его высота всего на шесть метров меньше знаменитого собора Парижской Богоматери.
Напомним, что 15 апреля 2019 года случился сильный пожар в соборе Парижской Богоматери, который серьезно повредил памятник архитектуры.
Видео с пожара в Нанте появились в соцсетях и набрали тысячи просмотров:
Une épaisse fumée noire sort de la Cathédrale de Nantes, un incendie bien semble déclaré #Nantes #Incendie #Cathedrale #Foch pic.twitter.com/sz1m8L8v7h— Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020
Une épaisse fumée noire sort de la Cathédrale de Nantes, un incendie bien semble déclaré #Nantes #Incendie #Cathedrale #Foch pic.twitter.com/sz1m8L8v7h— Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
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