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Загорелся один из крупнейших готических соборов Франции - видео

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Причины пожара храма в Нанте пока неизвестны .

Загорелся один из крупнейших готических соборов Франции - видео
Загорелся один из крупнейших готических соборов Франции - видео
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Во городе Нант на западе Франции сегодня, 18 июля загорелся один из самых известных средневековых храмов - кафедральный собор Петра и Павла. Возгорание произошло утром -  около половины девятого по киевскому времени. Об этом сообщает издание Le Parisien. 

По состоянию на сейчас, пожар еще не погасили, притом, что с огнем борются около 70 пожарных. 

К слову, собор Святых Петра и Павла возводили в течение 457 лет - с 1434 по 1891 год.  

Он является одним из крупнейших готических соборов Франции - его высота всего на шесть метров меньше знаменитого собора Парижской Богоматери.

Напомним, что 15 апреля 2019 года случился сильный пожар в соборе Парижской Богоматери, который серьезно повредил памятник архитектуры. 

Видео с пожара в Нанте появились в соцсетях и набрали тысячи просмотров:

Ранее мы писали, где и когда можно увидеть уникальную комету.

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Теги: Нант, Собор, пожар
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