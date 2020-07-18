Причины пожара храма в Нанте пока неизвестны .

Загорелся один из крупнейших готических соборов Франции - видео Скрин

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Во городе Нант на западе Франции сегодня, 18 июля загорелся один из самых известных средневековых храмов - кафедральный собор Петра и Павла. Возгорание произошло утром - около половины девятого по киевскому времени. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По состоянию на сейчас, пожар еще не погасили, притом, что с огнем борются около 70 пожарных.

К слову, собор Святых Петра и Павла возводили в течение 457 лет - с 1434 по 1891 год.

Он является одним из крупнейших готических соборов Франции - его высота всего на шесть метров меньше знаменитого собора Парижской Богоматери.

Напомним, что 15 апреля 2019 года случился сильный пожар в соборе Парижской Богоматери, который серьезно повредил памятник архитектуры.

Видео с пожара в Нанте появились в соцсетях и набрали тысячи просмотров:

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