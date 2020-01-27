Як не помилитися з довгоочікуваною відпусткою? пресс-служба

Зиму ми, здається, майже пережили. Без снігу - це мінус, зате без сльоти та ожеледиці - це незаперечний плюс. Думки про майбутнє літо вже міцно сидять в голові. Питання про те, як провести літню відпустку хвилює всіх - від представників бомонду до пари молодих студентів.

Пресс-служба

Туроператор Coral Travel пропонує вашій увазі нову готельну мережу в Туреччині, Єгипті та Тунісі, тобто, на найпопулярніших напрямках пляжного відпочинку. Називається вона OTI Hotels & Resorts і включає в себе найрізноманітніші готелі, як по «зірковості», так і за спрямованістю відпочинку. Головною відмінною рисою мережі є те, що при всіх відмінностях запропонованих готелів незмінним буде правильне співвідношення ціна-якість, що гарантує відповідність витрачених на відпочинок засобів і очікувань туриста. Щоб реалізувати завдання на гідному рівні, у Coral Travel є досвід, технології, команда, а також фінансова підтримка OTI холдингу, частиною якого є оператор.

пресс-служба

До початку літнього сезону мережа налічуватиме близько 20 готелів, до кінця року - близько 30. Розвиток продовжиться і далі. У нову мережу увійдуть готелі різного рівня, які будуть працювати під брендами з різним позиціонуванням - новий бренд Seven Seas Resort & Hotels і бренди Otium Hotels і Xanadu Resort, які вже добре зарекомендували себе на українському ринку. Всі 3 бренди об'єднує бажання створити комфортні умови для ідеального відпочинку всіх категорій туристів. Головний принцип роботи - максимальний рівень задоволення гостей та індивідуальний підхід.

пресс-служба

Бренд Xanadu Resort High Class протягом багатьох років вважається ідеальним для сімейного відпочинку. Тут маленьких гостей чекає ціле дитяче містечко площею 5500 кв. м, що працює за концепцією Sun Family Club Ultra, дорослих - один з кращих в регіоні SPA-центрів, цілодобова концепція харчування All Inclusive High Class, активна анімація, унікальні розваги на будь-який смак.

пресс-служба

Новий бренд Seven Seas Resorts & Hotels включає універсальні готелі 5 * високої якості. Це резорти з великою територією й номерами, де особлива увага приділяється відпочинку сімей з дітьми, ставиться акцент на спорті та розвагах. Підійдуть Seven Seas і для спокійного відпочинку. У готелях постійно проходять оновлення - як невеликі, так і глобальні. Гостей чекає концепція «Ультра все включено» і чудове співвідношення ціни та якості.

пресс-служба

Otium Hotels - якісний відпочинок за помірними цінами для туристів з різноманітними інтересами. Бренд пропонує сім концепцій розміщення, які розраховані на різні групи клієнтів і види відпочинку. Серед запропонованих концепцій є, наприклад, готелі для сімейного відпочинку - це готелі з великими номерами, дитячими клубами, концепцією Sun Family Club і великою кількістю безкоштовних послуг для дітей.

пресс-служба

Otium Park - доступні за ціною готелі з системою “все включено“, демократичні Otium Inn чудово підійдуть для недорогого відпочинку клієнтів будь-якого віку, бутикові - готелі високого рівня з місцевим колоритом, розташовані в історичних або сучасних будівлях і т.д.

Готелі OTI Hotels & Resorts щорічно потрапляють в топ-100 престижних європейських рейтингів, таких як TripAdvisor, HolidayCheck, Zoover, Starway. Система якості та контролю буде поширюватися без винятку на всі нові готелі мережі і використовуватися масштабно.

Придивіться до цих новинок на ринку, вам обов'язково сподобається! Визначитися з вибором допоможуть в роздрібних точках продажів “Турагентство Coral Travel“ та “Турагентство Coral Elite Service“ по всій Україні.