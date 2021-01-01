Летний мега-хит: «Воплі Відоплясова» выпустили новый трек «Хвиля»

Слушайте музыкальную новинку от украинской группы «Воплі Відоплясова».

«Воплі Відоплясова» презентовали клип на новую песню – летний мега-хит под названием «Хвиля». Видео, снятое в психоделическом направлении, многих удивит, а песня – гарантированно поднимет летнее настроение.

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По сюжету, главный герой, конечно, Олег Скрипка просыпается в видеоигре, делает утренние упражнения, выпивает здоровый «энергетик» и выбирает себе ту реальность, в которую ему хочется окунуться сегодня. В данном случае – это нечто очень похожее на знаменитую лагуну Малибу, солнечный рай для серфингистов. Ни полицейские, ни различные вирусологи не в состоянии испортить настроение нашему герою, который на легком вайбе преодолевает все препятствия и запрыгивает с доской на волну. После всевозможных вакцин и потребления морских огурцов градус психоделики в клипе растет, героев видео (участники «Воплі Відоплясова» в полном составе) забрасывает в разные экстремальные условия – льды, океаны и даже в открытый космос! Но в любой непонятной ситуации главное оставаться собой – и вэвэшники, в конце концов, победоносно проходят весь этот квест и выполняют главное свое назначение: выходят на огромную сцену к своим фанатам.

«Воплі Відоплясова» выпустили новый трек «Хвиля» Пресс-служба

«Хвиля» побуждает к неконтролируемым просмотрам, ведь вопрос – события клипа состоялись в реальности или это симуляция, или профанация? – остается открытым до конца. Тем не менее видео соответствует художественному замыслу вэвэшников, который был воплощен в композиции. Независимо от обстоятельств насыщенной жизни – «хвилю» всегда нужно держать. И бесспорно, виртуальная реальность поглощает физический мир. Не исключено, что пандемия – это нам серьезный урок, только не известно для чего. Как бы то ни было – есть универсальное правило, не переживать и быть на «хвилі».

Олег Скрипка Пресс-служба

Олег Скрипка: «Ключевой парадигмой этой работы – всегда оставаться на «хвилі». Жизнь турбулентная, она (особенно в последнее время) подбрасывает нам каверзные сюрпризы. И мы сохраняем позитивный взгляд на вещи и ни в коем случае не поддаемся унынию! Только воодушевление, добрые намерения и чувства юмора приведут нас к качественным изменениям в нашей жизни и помогут пройти любые испытания».

Воплі Відоплясова - Хвиля: смотреть новый клип онлайн

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