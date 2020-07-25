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Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск

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25 июля в 19:00 на СТБ выходит кулинарный проект Звана вечеря.
Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
© Пресс-служба
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  • Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
  • Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
  • Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
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В проекте Звана вечеря 2020 1 выпуск от 25.07.2020 на СТБ за одним столом встретятся очень неординарные и яркие личности. Они будут принимать гостей в своем доме и угощать любимыми фирменными блюдами. Какие кулинарные вкусы у каждого из участников? Узнайте в шоу Звана вечеря выпуск 1.

Настоящий вечер сюрпризов

Первым принимать гостей будет фермер Артем Семенов, который в прошлом был травести-дивой Урсулой. Артем охотно проведет экскурсию по своему хозяйству, расскажет, как с оперной дивы превратился в фермера, а также поделится со зрителями любимыми рецептами экологических блюд. Своих конкурентов он будет угощать правильной натуральной пищей, которая заряжает энергией и позитивным настроением. Однако не только кулинарным мастерством будет удивлять Артем. В 1 выпуске Звана вечеря 2020 он устроит феерический сольный концерт для своих гостей. Вы просто не можете пропустить это действо – смотрите онлайн проект Звана вечеря.

Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
Пресс-служба

Чай из мухоморов на закуску и медитация на десерт

Наследственная травница Юлия живет в гармонии с природой. Большую часть своего времени она проводит в лесах и полях, где собирает травы. Юля не употребляет пищу животного происхождения, поэтому своих гостей будет угощать необычными блюдами. Чтобы настроить соперников на правильный лад, Юля начнет вечер с медитации и дыхательных упражнений. А также предложит необычный чай, главной изюминкой которого будет настоящий мухомор. Как гости отреагируют на секретный компонент? Рискнут ли попробовать? Узнайте совсем скоро в гостеприимном проекте СТБ Звана вечеря.

Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
Звана вечеря: смотреть онлайн 1 выпуск
Пресс-служба

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Кулинарное шоу – это не просто дружеские посиделки и интересные разговоры за ужином, а настоящее соревнование. В шоу Звана вечеря победит тот, кто получит наивысшие баллы от своих соперников по трем критериям: гостеприимство, вкус блюд и концепция вечера. Хотите узнать, кто из участников покорил конкурентов атмосферой и получил самые высокие баллы? 

Смотрите онлайн проект Звана вечеря 25 июля в 19:00 на СТБ и после эфира на Ivona.

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Теги: Звана вечеря, СТБ, шоу
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Источник: IVONA)bigmir.net

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