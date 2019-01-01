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Alina Pash выпустила клип на трек Bosorkanya

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В видео есть ангел, демон и ведьмы.

Alina Pash, которая выступила во время Шествия достоинства в Киеве, презентовала клип на трек Bosorkanya. Видео появилось на официальном канале исполнительницы в Yotube.

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Композиция Bosorkanya вошла в дебютный альбом Алины Паш Pintea:Gory, который вышел в мае 2019 года. Клип снял французский режиссер и музыкант Натан Дейзи, а хореографом выступил Александр Кравец.

Видеоработа получилась очень мистической и местами даже жутковатой. Отметим, что название клипа “Bosorkanya“ связано с ведьмами и существами, наделенными магическими способностями.

Недавно легендарные “ТНМК“ под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком.

 

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Теги: Alina Pash, Алина Паш, клип, Bosorkanya
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