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"Не цепляйтесь к моему вокалу": вокалистка KAZKA высказалась о финале Нацотбора

Комментариев: 0
Вокал участницы группы KAZKA Александры Зарицкой снова вызвал волну споров и вопросов.
Вокалиста KAZKA высказалась о финале Нацотбора
Вокалиста KAZKA высказалась о финале Нацотбора
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Выступление группы KAZKA во вчерашнем финале Нацотбора на Евровидение-2019 снова оказалось в центре обсуждения. Вокал Александры Зарицкой не очень впечатлил зрителей, некоторых членов жюри и даже ведущего - Сергея Притулу. 

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Сама Александра четко высказалась о собственном пении:

Не цепляйтесь к моему вокалу! Загляните сюда, - сказала певица, имея в виду свою душу.

Также она добавила, что KAZKA уже доросла до “значительно больших концертных площадок“.

В свою очередь, Джамала поддержала Александру и даже предложила позаниматься с ней вокалом.

Смотрите выступление группы KAZKA в финале Нацотбора на Евровидение:

Ранее стало известно, что победительницу Нацотбора - MARUV могут лишить права представлять Украину на Евровидении-2019.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая, Нацотбор, Евровидение 2019
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
wnt    24.02.2019, 14:39
Оценка:  0
wnt
Был бы хороший вокал, никто бы не цеплялся)) Но когда вокалистка лажает, голос дрожит и в ноты не попадает, тут нужно задумать, принять критику, взять дополнительные уроки вокала, поработать над собой, а не становиться в несогласную и возмущенную позу...
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