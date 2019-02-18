"Не цепляйтесь к моему вокалу": вокалистка KAZKA высказалась о финале Нацотбора
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Выступление группы KAZKA во вчерашнем финале Нацотбора на Евровидение-2019 снова оказалось в центре обсуждения. Вокал Александры Зарицкой не очень впечатлил зрителей, некоторых членов жюри и даже ведущего - Сергея Притулу.
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Сама Александра четко высказалась о собственном пении:
Не цепляйтесь к моему вокалу! Загляните сюда, - сказала певица, имея в виду свою душу.
Также она добавила, что KAZKA уже доросла до “значительно больших концертных площадок“.
В свою очередь, Джамала поддержала Александру и даже предложила позаниматься с ней вокалом.
Смотрите выступление группы KAZKA в финале Нацотбора на Евровидение:
Ранее стало известно, что победительницу Нацотбора - MARUV могут лишить права представлять Украину на Евровидении-2019.
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