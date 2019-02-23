"Раньше было лучше": Вышел ремейк культового клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s

К 20-летию знаменитого клипа на песню Bomfunk MC's – Freestyler вышел его современный ремейк.

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Бельгийская телекоммуникационная компания Telenet сделала ремейк культового клипа Bomfunk MC’s на песню Freestyler. Видео появилось на официальном канале организации в YouTube.

Freestyler! Оригинальный видеоклип MC Bomfunk получает обновление, которого он заслуживает спустя 20 лет, — говорится в описании к ролику.

Предлагаем вместе оценить переснятый клип Bomfunk MC's – Freestyler (2019)

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А вот так выглядит оригинальный клип Bomfunk MC's – Freestyler 1999 года

Стоит отметить, что в съемках нового клипа приняли участие фронтмен Bomfunk MC's Раймон Эбанкс, Исмо Лаппаляйнен, выступающий под псевдонимом DJ Gismo, а также Яакко Саловаара, сейчас известный как JS16.

Сюжет видео режиссеры не меняли, однако основным отличием является то, что главного героя, которого в оригинале сыграл парень, заменили девушкой. В комментариях к свежей версии Freestyler пользователи Youtube разделились на два лагеря: кто-то тепло принял ремейк, а кто-то считает, что “раньше было лучше“ и хвалит оригинал. А что думаете вы?

Напомним, что ранее певица Алина Гросу посвятила новый трек таинственному парню.