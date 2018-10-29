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MELOVIN выступил на сцене Нацотбора на Евровидение: видео

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Популярный певец MELOVIN на первом эфире Нацотбора на Евровидение-2019 презентовал свою новую песню "З тобою, зі мною, і годі".

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Известный украинский певец MELOVIN, который в 2018 году представлял Украину на международном конкурсе Евровидение, стал приглашенной звездой первого эфира Нацотбора. Во время шоу артист представил свою новую песню “З тобою, зі мною, і годі“, клип к которой вышел ранее.

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Смотрите видео выступления MELOVIN в первом полуфинале Нацотбора на “Евровидение-2019” прямо сейчас: 

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Выступление MELOVIN вызвало бурные овации у зрителей, хотя до этого сам певец признался, что немного волнуется. 

Уже сегодня я снова поднимусь на сцену, с которой начался один из важных этапов моей жизни. Евровидение – это ответственный, нелегкий и увлекательный путь для любого музыканта! Главное –воспринимать его как новый “этап“, а не ставить целью всей своей жизни! В этот раз я стану гостем, который хочет разделить свою историю и её эмоции с Вами! С теми, кто однажды поверил и продолжает верить в меня! И с теми, кто впервые познакомится с моей музыкой, - написал MELOVIN в своем Instagram. 

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Теги: MELOVIN, Нацотбор, выступление, Евровидение 2019
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