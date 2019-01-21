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Дуа Липа представила клип на саундтрек к фильму "Алита: Боевой ангел" Кадр из Youtube

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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа (Dua Lipa), которая выступила в откровенном наряде от украинского дизайнера, представила клип на новую песню “Swan Song”. Композиция стала официальным саундтреком к предстоящей картине “Алита: Боевой ангел“ режиссера Роберта Родригеса.

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В ролике, снятом режиссером Флорией Сигизмонди, Дуа Липа находится в киберпанк-городе, где в зеркале видит вместо своего отражения Алиту, которая учит ее боевым искусствам.

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В украинский прокат фильм “Алита: Боевой ангел“ выйдет 14 февраля 2019 года.

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