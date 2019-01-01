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Видео дня: в королевском дворце спели "Щедрик" Леонтовича

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В Британии мужской хор часовни Святого Георгия исполнил англоязычную версию украинского "Щедрика".
Видео дня: в королевском дворце спели "Щедрик" Леонтовича
© PA
Фото 1/3
  • В Виндзорском замке спели украинский "Щедрик"
  • В королевском дворце спели "Щедрик" Леонтовича
Видео дня: в королевском дворце спели "Щедрик" Леонтовича
В Виндзорском замке спели украинский "Щедрик"
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На этой неделе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где традиционно венчаются все потомки Елизаветы II, прозвучала английская версия песни “Щедрик“ знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича. Видео, на котором мужской хор исполняет Carol of the Bells, появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца в Facebook. 

скриншот с Facebook

Смотрите исполнение песни Carol of the Bells Николая Леонтовича хором часовни Св. Георгия, – говорится в сообщении. 

Отметим, что часовня Святого Георгия была построена в 1348 году. В ней регулярно проходят службы, за исключением периода 1649-1660-х годов. 

Ранее стало известно, кто прошел в суперфинал шоу “Х-Фактор 9“.

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Теги: Щедрик, Леонтович, королевская семья, Елизавета 2
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