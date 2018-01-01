В сети появился официальный трейлер "Люди в черном: Интернешнл" с Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом.

Не проморгай: Вышел первый трейлер новой части "Людей в черном"

Не проморгай: Вышел первый трейлер новой части "Людей в черном"

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На этой неделе в сети появился первый дублированный трейлер комедийного фантастического боевика “Люди в черном: Интернешнл”, который станет перезапуском популярной киновселенной. В новом фильме агентами секретной организации станут актеры Тесса Томпсон и Крис Хемсворт.

У сверхсекретного агентства, которое контролирует пришельцев-нелегалов на Земле, снова будет много работы. Агенты в черном нового поколения встанут на защиту человечества от незваных инопланетных гостей, - говорится в синопсисе фильма.

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Известно, что события картины “Люди в черном: Интернешнл” не будут игнорировать предыдущие части, но сюжет не будет напрямую связан с трилогией Барри Зонненфельда, которая познакомила зрителей с агентами Джей и Кей (Уилл Смит и Томми Ли Джонс).

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Режиссером новой части стал Ф. Гэри Грей.

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Выход новых “Людей в черном“ в украинский прокат запланирован на 13 июня 2019 года.

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