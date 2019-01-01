Новый тизер четвертых "Мстителей" установил мировой рекорд: видео

За первые сутки промо к новому фильму студии Marvel собрал более 290 миллионов просмотров.

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7 декабря был представлен первый тизер предстоящего четвертого фильма “Мстители” (“Avengers: Endgame”). За сутки ролик установил рекорд и стал самым просматриваемым тизером в истории кино.

Так, за первые 24 часа тизер-трейлер фильма, который является прямым продолжением картины “Мстители: Война бесконечности” (Avengers: Infinity War), собрал более 290 миллионов просмотров. Согласно статистике просмотров видео на Youtube и других платформах, “Avengers: Endgame” стал самым популярным тизером в истории кинематографа.

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В ролике показаны главные герои фильма, потрясенные событиями, показанными в “Войне бесконечности”, когда исчезла половина населения Земли. Их роли исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хэмсворт, Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало. В картине также появятся Пол Радд и Джереми Реннер.

Официальный постер “Avengers: Endgame”

Премьера фильма “Avengers: Endgame“ запланирована на 25 апреля 2019 года. На данный момент в Украине фильм получил название “Месники: Війна нескінченності 2“.

Напомним, что ранее стало известно имя ведущего церемонии “Оскар-2019“.