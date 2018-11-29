TARABAROVA представила лирик видео на песню “Хочу бути тільки з тобою”

Светлана Тарабарова выпустила новое видео на песню из альбома “23:25”.

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Украинская певица TARABAROVA, которая в начале осени родила первенца, выпустила клип на песню “Хочу бути тільки з тобою”. Композиция вошла в третий студийный альбом “23:25”.

TARABAROVA - Хочу бути тільки з тобою: видео

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Как поделилась сама певица, песня “Хочу бути тільки з тобою” рассказывает о том, через что проходит каждая девушка - о первой любви.

Зазвичай, воно (кохання) наповнене болем, але проходить час і ми (як я зараз)) можемо із гумором про це згадувати ☝🏻 А так як я на світлій стороні, то навіть пісня, про розбите серце вийшла напів жартівлива, - поделилась Светлана Тарабарова.

Напомним, что ранее украино-боливийская певица Michelle Andrade презентовала клип на песню Hasta La Vista.