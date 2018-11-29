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TARABAROVA представила лирик видео на песню “Хочу бути тільки з тобою”

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Светлана Тарабарова выпустила новое видео на песню из альбома “23:25”.

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Украинская певица TARABAROVA, которая в начале осени родила первенца, выпустила клип на песню “Хочу бути тільки з тобою”. Композиция вошла в третий студийный альбом “23:25”

TARABAROVA - Хочу бути тільки з тобою: видео

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Как поделилась сама певица, песня “Хочу бути тільки з тобою” рассказывает о том, через что проходит каждая девушка - о первой любви. 

Зазвичай, воно (кохання) наповнене болем, але проходить час і ми (як я зараз)) можемо із гумором про це згадувати ☝🏻 А так як я на світлій стороні, то навіть пісня, про розбите серце вийшла напів жартівлива, - поделилась Светлана Тарабарова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ LYRIC VIDEO #ХБТЗТ ВЖЕ на Youtube link у профілі та сторіз 💫 ⠀ Сьогодні я би хотіла презентувати абсолютно нову пісню, вона трохи не звична для мене - але через це проходить кожна дівчина (і я не вийняток 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️) - ПЕРШЕ ДІВОЧЕ КОХАННЯ 💔 ⠀ Зазвичай, воно наповнене болем, але проходить час і ми (як я зараз)) можемо із гумором про це згадувати ☝🏻 А так як я на світлій стороні, то навіть пісня, про розбите серце вийшла напів жартівлива - тож ваш наступний вірусний трек, який ви будете співати в авто, в душі і в усіх караоке світу - «ХОЧУ БУТИ ТІЛЬКИ З ТОБОЮ» P.S.: і якщо ця тема тобі близька - став 💔 в коментарях, я перша - поїхали ! ⠀ #ХБТЗТ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #new

Публикация от @ tarabarova

Напомним, что ранее украино-боливийская певица Michelle Andrade презентовала клип на песню Hasta La Vista.

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Теги: Светлана Тарабарова, TARABAROVA, клип, шоу-биз
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