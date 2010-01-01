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День рождения Леонардо Ди Каприо: 5 лучших фильмов голливудского актера

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11 ноября Леонардо Ди Каприо празднует 44-летие.

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11 ноября знаменитому голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 44 года. В честь этого Ivona решила вспомнить пятерку лучших фильмов Лео, которые можно пересматривать бесконечно. 

Лучшие роли Леонардо Ди Каприо 

Начало (2010) 
В фильме Кристофера Нолана “Начало” Ди Каприо сыграл Доминика Кобба — вора и извлекателя, человека, специализирующегося на охране подсознания, но способного красть идеи для собственных целей.  

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Джанго освобожденный (2012) 
Здесь Лео предстал перед зрителем в роли настоящего злодея — рабовладельца Кэлвина Кэнди. За эту работу Ди Каприо был удостоен нескольких премий кинокритиков США.

 

Великий Гэтсби (2013) 
Если кто и смог затмить Джека Доусона из “Титаника”, то только Джей Гэтсби, которого Леонардо идеально сыграл в экранизации знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 

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Волк с Уолл-Стрит (2013) 
Роль Джордана Белфорта принесла сегодняшнему имениннику номинацию на “Оскар”, однако, премию Лео тогда так и не получил. 

Выживший (2015) 
Заветный “Осар” принесла Ди Каприо роль охотника Хью Гласса, которая знатно измотала актера во время работы над картиной. 

Напомним, что сейчас Лео принимает участие в съемках нового фильма Квентина Тарантино

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Теги: Леонардо Ди Каприо, актер, Великий Гэтсби, Выживший, начало
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