День рождения Леонардо Ди Каприо: 5 лучших фильмов голливудского актера

11 ноября Леонардо Ди Каприо празднует 44-летие.

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11 ноября знаменитому голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 44 года. В честь этого Ivona решила вспомнить пятерку лучших фильмов Лео, которые можно пересматривать бесконечно.

Лучшие роли Леонардо Ди Каприо

Начало (2010)

В фильме Кристофера Нолана “Начало” Ди Каприо сыграл Доминика Кобба — вора и извлекателя, человека, специализирующегося на охране подсознания, но способного красть идеи для собственных целей.

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Джанго освобожденный (2012)

Здесь Лео предстал перед зрителем в роли настоящего злодея — рабовладельца Кэлвина Кэнди. За эту работу Ди Каприо был удостоен нескольких премий кинокритиков США.

Великий Гэтсби (2013)

Если кто и смог затмить Джека Доусона из “Титаника”, то только Джей Гэтсби, которого Леонардо идеально сыграл в экранизации знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

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Волк с Уолл-Стрит (2013)

Роль Джордана Белфорта принесла сегодняшнему имениннику номинацию на “Оскар”, однако, премию Лео тогда так и не получил.

Выживший (2015)

Заветный “Осар” принесла Ди Каприо роль охотника Хью Гласса, которая знатно измотала актера во время работы над картиной.

Напомним, что сейчас Лео принимает участие в съемках нового фильма Квентина Тарантино.