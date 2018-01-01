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"Дизель Шоу" сняли фильм о погибшей Марине Поплавской - видео

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В сети появился мини-фильм об актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской, которая погибла в ДТП .

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В Сети появился мини-фильм, посвященный актрисе “Дизель Шоу” Марине Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом. Видео было опубликовано на Youtube-канале "Дизель Студио" в воскресенье, 28 октября, на девятый день после гибели артистки. 

В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались, – говорится в описании ролика. 

В фильме рассказывается о том, кем Поплавская мечтала стать в детстве, какой была ее семья, что для артистки значили КВН и "Дизель Шоу", и какое у Марины было отношение к детям. На кадрах также изображено немало фотоснимков с Поплавской с ее детства и юности, а также видео из школы, где артистка преподавала украинский язык и литературу. 

Напомним, что ранее появилось последнее видео с Мариной Поплавской, а в "Дизель студио" рассказали, как будут работать после фатального ДТП.

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Теги: Марина Поплавская, дизель шоу, фильм
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