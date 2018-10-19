Зашивает душу: Monatik выпустил новую песню из будущего альбома
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Популярный украинский исполнитель Monatik, который принял участие в создании “Звездной азбуки“, официально представил свежий сингл из своего будущего альбома. Lyric-видео на песню “Зашивает душу“ опубликовано в Youtube.
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Композиция “Зашивает душу“ провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет целой и невредимой, а крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом, – написал Монатик в Instagram.
Уже в просторах интернета #ITunes #YouTube ...Композиция “Зашивает душу“ провоцирует на добрые воспоминания или, что ещё лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm“. #MONATIKLoveItРитм #MonatikChilibiSound
В ролике можно увидеть несколько кадров, отснятых в Венеции, которые, вероятно, войдут в официальный клип к песне “Зашивает душу“. Поклонники певца с нетерпением ждут выхода нового видео.
Напомним, что ранее Monatik и Надя Дорофеева выпустили яркий клип на песню “Глубоко...“.
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