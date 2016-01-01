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Опубликован трейлер украинского фильма "Благородные бродяги"

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Выход фильма на большие экраны ожидается 27 сентября.

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В сети появился трейлер украинского музыкально-комедийного фильма "Благородные бродяги". Фильм рассказывает историю львовских батяр, которым пришлось спасать мир. Видео было опубликовано на YouTube-канале Государственного агентства Украины по вопросам кино. 

Так, действие фильма Александра Березаня происходит во Львове в 1938-1939 годах. Главные герои – Мирек и Бодя – вынуждены стать опекунами девушки Хрысти, которая осталась сиротой. После этого героев начинают преследовать представители НКВД и нацисты. Неожиданно для себя они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты. 

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В ролях снялись Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павло Кружнов и другие. Режиссером выступил Александр Березань. 

Премьера фильма "Благородные бродяги" ожидается 27 сентября. 

Ранее появился трейлер биографической драмы "Лиззи" с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт.

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Теги: Благородные бродяги, украинское кино, трейлер
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