Вышел трейлер драмы "Лиззи" с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт

Криминальная драма основана на истории Лиззи Борден, которую в 1892 году обвинили в убийстве мачехи и отца.

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В сети появился трейлер фильма Крейга Макнилла “Лиззи” с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт в главных ролях.

Биографическая картина рассказывает историю Лиззи Борден, которая в 1892 году была обвинена в убийстве мачехи и отца, но позже оправдана. В трейлере показаны сложные отношения Лиззи (Хлоя Севиньи) с ее отцом, а также развитие романа девушки с горничной Бриджет (Кристен Стюарт).

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Фильм "Лиззи” был продемонстрирован в этом году на фестивале “Сандэнс”. Будут ли показывать картину в украинских кинотеатрах — пока неизвестно.

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