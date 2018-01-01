Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вышел трейлер драмы "Лиззи" с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт

Комментариев: 0
Криминальная драма основана на истории Лиззи Борден, которую в 1892 году обвинили в убийстве мачехи и отца.

Читай также: Эмилия Кларк и Том Хиддлстон рассказали всю правду о голливудских кастингах: видео

В сети появился трейлер фильма Крейга Макнилла “Лиззи” с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт в главных ролях. 

Биографическая картина рассказывает историю Лиззи Борден, которая в 1892 году была обвинена в убийстве мачехи и отца, но позже оправдана. В трейлере показаны сложные отношения Лиззи (Хлоя Севиньи) с ее отцом, а также развитие романа девушки с горничной Бриджет (Кристен Стюарт). 

Читай также: Смерть Zombie Boy: как манекенщик выглядел без тату

Фильм "Лиззи” был продемонстрирован в этом году на фестивале “Сандэнс”. Будут ли показывать картину в украинских кинотеатрах — пока неизвестно. 

Ранее стало известно имя девятого участника шоу "Танці з зірками 2018".

Поделись:
Теги: Лиззи, трейлер, Кристен Стюарт, Хлоя Севиньи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь