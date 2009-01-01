Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эмилия Кларк и Том Хиддлстон рассказали всю правду о голливудских кастингах: видео

Комментариев: 0
В Сети появился короткометражный комедийный фильм "Leading Lady Parts", который рассказывает о гендерном и расовом неравенстве в киноиндустрии.

В Сети появился короткометражный фильм "Leading Lady Parts", рассказывабщий о гендерном и расовом неравенстве в киноиндустрии. Режиссером фильма стала Джессика Суэйл. 

Читай также: "Мені є що сказати": Morphine Suffering презентовали новый трек

Видео повествует о голливудских кастингах, на которых актрис заставляют улыбаться, быть "сексуальными, но невинными, худыми, но с формами", просят накраситься или раздеться, быть моложе и "белее". 

В первом эпизоде главные роли исполнили Эмилия Кларк, Фелисити Джонс, Стэйси Мартин, Лина Хиди, Джемма Чен, а также Том Хиддлстон и другие. 

Режиссер Джессика Суэйл рассказала, что источником вдохновения при создании ролика для нее стало движение "Time's Up" (защита женщин от сексуальных домогательств и дискриминации). 

Читай также: Игги Азалия полностью оголилась ради презентации нового альбома

По словам актрис, которые приняли участие в съемках, они встречали подобное отношение на прослушиваниях – от них требовали раздеться или сбросить вес. В финале главную роль отдали белому мужчине. 

Напомним, что ранее "Бумбокс" и O.Torvald презентовали долгожданный клип на "Вечір в Ріо". Посмотреть видео можно здесь.

Поделись:
Теги: короткометражка, сексизм, скандал, голливуд, Эмилия Кларк, Том Хиддлстон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь