Эмилия Кларк и Том Хиддлстон рассказали всю правду о голливудских кастингах: видео

В Сети появился короткометражный комедийный фильм "Leading Lady Parts", который рассказывает о гендерном и расовом неравенстве в киноиндустрии.

В Сети появился короткометражный фильм "Leading Lady Parts", рассказывабщий о гендерном и расовом неравенстве в киноиндустрии. Режиссером фильма стала Джессика Суэйл.

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Видео повествует о голливудских кастингах, на которых актрис заставляют улыбаться, быть "сексуальными, но невинными, худыми, но с формами", просят накраситься или раздеться, быть моложе и "белее".

В первом эпизоде главные роли исполнили Эмилия Кларк, Фелисити Джонс, Стэйси Мартин, Лина Хиди, Джемма Чен, а также Том Хиддлстон и другие.

Режиссер Джессика Суэйл рассказала, что источником вдохновения при создании ролика для нее стало движение "Time's Up" (защита женщин от сексуальных домогательств и дискриминации).

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По словам актрис, которые приняли участие в съемках, они встречали подобное отношение на прослушиваниях – от них требовали раздеться или сбросить вес. В финале главную роль отдали белому мужчине.

Напомним, что ранее "Бумбокс" и O.Torvald презентовали долгожданный клип на "Вечір в Ріо". Посмотреть видео можно здесь.